A Bimbó utcai anyagyilkos szerint „muszáj volt megfojtania az anyját”

A gyilkossággal vádolt nő nevelőapjának a vallomását is ismertették. A nevelőapa szerint kicsi kora óta problémák voltak P. Gabriellával. Többször előfordult, hogy leköpte a buszon az embereket. Megerősítette, amit a fia is mondott, hogy a vádlott sosem dolgozott, és rendszeresen tőlük és a testvérétől kért pénzt. Többször előfordult az is, hogy a nevelt lánya elátkozta a feleségét. Kiderült, hogy P. Gabriella egy másik hozzátartozójának a fiát is azzal fenyegette, hogy megöli, mert ő a sátán fia.