A cuki küllem csalóka: vad és veszélyes állatot rejt a bunda, már intézkednek ellenük idehaza

Egyaránt komoly kihívások elé állítja a nutria és a mosómedve magyarországi terjeszkedése a hazai vadgazdálkodási szakembereket, növekvő állományuk ugyanis számtalan nehezen kezelhető problémát okozhat. Veszélyt jelentenek például a hazai őshonos élővilágra, továbbá figyelemre méltó lehet a vízügyi és mezőgazdasági kártételük is. Mindkét faj előszeretettel dézsmálja például a kukoricát, emellett betegségeket terjeszthetnek, harapásuk is veszélyes, azonban ők

a városokban is nagyszerűen feltalálják magukat.

Bár eddig nem kellett foglalkozni a mosómedve gyérítésével, a vadászati adatok alapján most már egyértelmű hogy Pest megyében, az Ócsa környéki erdőkben erőteljesen terjed.

Egyre több a gond a nutriával is, amelyet húsáért és bundájáért tenyésztették idehaza, de néhány példány kiszökhetett, sőt a tenyésztők sok helyen szándékosan is elengedték őket, miután a piac összeomlott. Jelenleg főként a nyugati országrészben terjeszkedik, ám felfigyeltek egy börzsönyi populációra is. A mosómedvék pedig bár aranyosnak tűnhetnek, az elterjedésük komoly gondot okozhat, egy nőt például a saját otthonából is elüldöztek.