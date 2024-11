Felbukkant Magyar Péter segítője, aki hangfelvételt készített Vogel Evelinről

Volt már veszteséges vállalkozása régebben is Hanzelnek, 2014-ben például a Dallas Éttermet és a Dallas üzemanyagtöltő állomásokat üzemeltető Hunoil Trading Kft. veszteségét is megérezte, ami idehaza az egyik legolcsóbb töltőállomás-hálózatnak számított, a tulajdonos pedig egy ciprusi székhelyű cég, a Stenson Kft. volt. Ez az első éveiben több tíz milliárdos árbevételt és nyereséget generált, majd 2013-tól fordult a kocka és egy-másfél év alatt fel is számolták a céget, a Hunoillal együtt.

Ahogy arról lapunk beszámolt, Magyar Péterről is kikerült ma egy hangfelvétel, amelyen trágár szavak kíséretében gyalázza saját szimpatizánsait a Tisza Párt elnöke. Ezt a felvételt Vogel Evelin készítette, és az Index hozta nyilvánosságra először, de több szerkesztőséghez hasonlóan a Magyar Nemzet is megkapta.

A Tisza Párt elnöke feltehetően a június 8-i, Hősök terén tartott tüntetés után beszél arról, mennyire idegesítik a „büdös szájú” támogatók.

Az ügy előzméne, hogy a Tisza Párt elnöke vasárnap délután 16 órára hirdetett egy rendkívüli sajtótájékoztatót, melyet úgy harangozott be közösségi oldalán, mint a magyar Watergate-botrányt, melyen egy lehallgatási ügyet ígért nézőinek. Korábban a volt feleségéről készített hangfelvételt, amikor is Varga Judit volt igazságügyi miniszter otthonukban, a saját konyhájukban beszélgetett kettesben a Tisza Párt elnökével.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Mediaworks/Markovics Gábor)