Három kisfiú lépett le egy gyermekotthonból, a legfiatalabb mindössze tízéves

Kedd délelőtt három kisgyermek eltűnését is bejelentette a rendőrség, mind a hárman a nagykőrösi gyermekotthonól távoztak ismeretlen helyre. Legfiatalabb közülük egy mindössze tízéves kisfiú, Balogh Dávid – közölte a Police.hu.

A három fiú az iskola után még visszatért a gyermekotthonba, azonban a kimenőről már nem tértek vissza, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodnak.

Balogh Dávid 145 cm magas, vékony testalkatú, barna hajú és zöld szemű. Eltűnésekor szürke színű kabátot viselt, egyéb ruházata nem ismert.

A másik két tizenkét éves fiú Horváth Tibor és Piroska Norbert már nem volt ismeretlen a rendőrség számára, korábban is történt hasonló eset, azonban akkor önmaguktól visszatértek a gyermekotthonba. Most a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a Magyar Nemzetnek, hogy a tízéves fiú is velük lehet, ugyanis egyszerre távoztak az otthonból. Kecskemét környékén várják a fiúk felbukkanását.

Piroska Norbert 145 cm magas, vékony testalkatú, fekete hajú, zöld szemű. Eltűnésekor fekete színű kabátot viselt, egyéb ruházata nem ismert.

Horváth Tibor 145 cm magas, vékony testalkatú, fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata egyáltalán nem ismert.

A Nagykőrösi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy akik látták Piroska Norbertet vagy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját a 06-1-236-2883-as telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán vagy a 112 központi segélyhívón.