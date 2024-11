Kedvezményt kapnak a kutyával vonatozók

a kutyáról az utazás során sem a pórázt, sem a szájkosarat nem szabad levenni, illetve a jegyvizsgáló kérésére az állat érvényes – egy évnél nem régebbi – oltási igazolványát is be kell mutatni, valamint továbbra is kutyajegyet vagy kutyaországbérletet kell váltani az állat számára.