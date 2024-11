Könnyítést kapnak a családos egyetemisták

– A kormány célja, hogy a családosokat, és különösen a fiatal családosokat támogassa, hiszen az ő élethelyzetükben kell több segítséget nyújtani ahhoz, hogy a gyermekvállalás ne választás kérdése legyen a tanulmányaik, a karrier és a család között – mondta lapunknak Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Miniszté­rium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a kormánynak arról a törvényjavaslatáról, amelyet a fiatal családosok tanulási lehetőségeinek és karrierépítésének támogatásáról nyújtott be. Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány minél több lehetőséget kíván biztosítani a fiatal családosoknak, mégpedig olyan módon, ahogy azt ők szeretnék.

Több intézkedéssel segít a kormány

Ezért ha valaki már a tanulmányai időszakában úgy dönt, hogy gyermeket szeretne vállalni, akkor ez ne hátráltassa a munkavégzésében és a karrierjében sem, hanem egyszerre tudja a gyermekvállalás mellett az egyetemet is elvégezni. Ennek elősegítésére több intézkedést is tett a kormány: egyfelől

az önköltséges képzésről állami ösztöndíjasra sorolják az érintett hallgatókat, akik azonban úgy is határozhatnak, hogy szüneteltetik a tanulmányaikat.

Másfelől azt is a törvényjavaslatba foglalták, hogy a családos hallgatók egyéni tanulmányi rendben látogathatják az órákat, azaz a napi beosztásukhoz tudják igazítani a tanulmányaikat. További segítség, hogy meghosszabbítják a gyermekes doktoranduszoknak a doktori értekezésük benyújtására megszabott határidőt, illetve szülőként jogosulttá válnak a gyermekek otthongondozási díjára is. – Változatlanul az a célunk, hogy a gyermekvállalás előny legyen a magyar fiatalok számára – fogalmazott Varga-Bajusz Veronika. Az államtitkár kiemelte: azért a házasokat támogatják, mert ezzel is szeretnénk ösztönözni a fiatalokat a családalapításra.

Arra is kitért, hogy a törvényjavaslat pontosítja az oktatáshoz, képzéshez, távoktatáshoz, tanulmányi rendszerhez és a mikrotanúsítványhoz kapcsolódó fogalmakat. Ter­veik szerint az oklevél kivételével minden dokumentumot elektronikusan is kiadnak, ezzel csökkentve a felesleges papírhasználatot.

Célunk, hogy a felsőoktatásban, szakképzésben és a felnőttképzésben is minél inkább elektronikus ügyintézésre térjünk át

– fogalmazott az államtitkár.