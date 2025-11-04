Kocsis MátéFideszKecskemétországjárás

Kocsis Máté: Minél előbb le kell zárni a háborút

Az a megfontolás is szemben áll a Fidesz háborúellenes álláspontjával, amely szerint Oroszországot le kell győzni. Nem lehet ugyanis tudni, hogy ez nem sodorja-e egy harmadik világháború közelébe az európai és az orosz polgárokat, mutatott rá a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 04. 20:58
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott kecskeméti lakossági fórum előtt (Fotó: MTI/Bús Csaba)
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott kecskeméti lakossági fórum előtt (Fotó: MTI/Bús Csaba) Fotó: MTI/Bús Csaba
A Fidesz álláspontja az, hogy a háborút ellenezni kell, megfékezni, megszüntetni, és minél előbb le kell zárni – hangsúlyozta a párt parlamenti frakcióvezetője kedden Kecskeméten.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Fotó: MTI/Bús Csaba

Kocsis Máté a Fidesz legújabb országjárásának első fórumát megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Európának, az európai vezetőknek a megmaradt erejüket arra kellene fordítaniuk, amire az Amerikai Egyesült Államok elnöke is, hogy lezárják az orosz-ukrán konfliktust. 

Magyarországon igazán a saját bőrén érezheti mindenki ennek a háborúnak a közelségét, hiszen egy szomszédos országban zajlik a háború

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a határainkon túl élő honfitársaink addig nem lesznek biztonságban, addig állnak kényszersorozás alatt, addig viszik őket mészárszékre Ukrajna keleti megyéibe, ameddig ez a háború tart. Az értük viselt felelősség is abba az irányba visz, hogy semmilyen módon ne értsünk egyet azokkal az európai törekvésekkel, amelyek a háború fenntartására irányulnak – fogalmazott.

Kocsis Máté szerint sokan úgy gondolják, hogy a háború kérdése körül kialakult diskurzus talán nem is annyira fontos. Ezzel azonban szembemegy az a tény, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke találkozóra készül az orosz elnökkel vagy hogy az európai közbeszédet uraló fő témák a háborúról szólnak 

– mondta, kiemelve, hogy ezek mind akörül bontakoztak ki, hogy ki miként viszonyul az orosz–ukrán háborúhoz, ki miként látja a háború következő fejezetét. A politikus szerint az egyik oldalon azok vannak, akik következetesen háborúellenesek, és ezek a pártok, köztük a Fidesz is azt állítják, hogy a konfliktust tárgyalásos alapon és mielőbb le kell zárni. És ez a törekvés nem pusztán az emberéletekről szól, hanem Európa gazdaságára és az európai emberek életszínvonalára ható következményekről is, amelyeket egyelőre sem az európai polgárok, sem az Európai Unió vezetése nem tud megfelelően kezelni. Mint mondta, ebből következően pedig olyan gazdasági és pénzügyi nehézségek következtek be, amelyek az európai, így a magyar gazdasági növekedést is jelentősen visszavetették.

Ezért gondoljuk azt, hogy a háború vagy annak fenntartása, folytatása nem megoldása semminek

– húzta alá.

– Ezzel a háborúellenes állásponttal szemben vannak olyan európai politikusok, akik úgy gondolják, hogy jobb lenne az európaiaknak belefolyniuk a háborúba. Ez a saját szempontjukból akár érthető is, hiszen nem egy ország a háború finanszírozásában vagy a fegyverszállításokon gazdasági hasznot nyer – fejtette ki.

Az a megfontolás is szemben áll a Fidesz háborúellenes álláspontjával, amely szerint Oroszországot le kell győzni. Nem lehet ugyanis tudni, hogy ez nem sodorja-e egy harmadik világháború közelébe az európai és az orosz polgárokat

– tette hozzá. Kocsis Máté szerint a legközvetlenebb probléma az európai vezető politikusok nyilatkozataiban található. Ugyanis Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Friedrich Merz német kancellár vagy akár Donald Tusk lengyel elnök is arról beszél, hogy a háborút folytatni kell.

A Fidesz ezt merőben másként gondolja, és messzemenőkig ellenzünk minden olyan felelős politikusi kijelentést, amely ezt a háborús pszichózist fokozza

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az különösen nagy aggállyal tölt el mindannyiukat, hogy az Európai Unió vezetése bejelentette: Európának 2030-ig fel kell készülnie egy háborús eszkalációra. Ahhoz ugyanis, hogy az európai kontinens és annak vezetése fel tudjon készülni 2030-ra a háborús helyzetre, szükséges megszorításokat tenni, ez pedig a nyugdíjak csökkentését, megadóztatását jelenti, és azokat a családoknak vagy a gyermeket vállaló anyáknak járó kedvezményeknek vagy akár a rezsicsökkentésnek az eltörlését is, amelyektől az európai vezetés pénz megspórolását várja. Mint mondta: 

a megszorításokon túl azonban a sorkatonai szolgálatról is elindult egy európai diskurzus.

Továbbá nem elég, hogy az unió az európai polgárok pénzét háborúra és fegyverekre kívánja költeni, de még az utódokét is – jelentette ki, hozzátéve, hogy a tagországoktól az energiaárak emelését is elvárja, hogy az olcsó, Oroszországból jövő földgáz- és kőolajellátást mindenki szüntesse meg.

Kocsis Máté hangsúlyozta: összességében az az álláspont, amit a brüsszeli politikusok képviselnek a mi háborúellenes álláspontunkkal szemben nemcsak az ország gazdasága szempontjából minősíthetetlen, hanem az emberek pénztárcáját tekintve is vállalhatatlan. A vita erről szól. Éppen ezért, ahogy máskor is, fontos kérdésekben, úgy ebben a vitában sem fogunk hátrálni – húzta alá.

És ahhoz, hogy ez az álláspont érvényesülni tudjon, fontos, hogy az emberek többségét, hogy az emberek véleményének a többségét magunk mögött tudjuk 

– mondta. Kocsis Máté a sajtótájékoztatót követően fórumot tartott Kecskeméten.

 

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárásáben tartott kecskeméti lakossági fórum előtt (Fotó: MTI/Bús Csaba)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

