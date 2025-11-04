Kocsis Máté: Minél előbb le kell zárni a háborút

A Fidesz álláspontja az, hogy a háborút ellenezni kell, megfékezni, megszüntetni, és minél előbb le kell zárni – hangsúlyozta a párt parlamenti frakcióvezetője kedden Kecskeméten.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Fotó: MTI/Bús Csaba

Kocsis Máté a Fidesz legújabb országjárásának első fórumát megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Európának, az európai vezetőknek a megmaradt erejüket arra kellene fordítaniuk, amire az Amerikai Egyesült Államok elnöke is, hogy lezárják az orosz-ukrán konfliktust.

Magyarországon igazán a saját bőrén érezheti mindenki ennek a háborúnak a közelségét, hiszen egy szomszédos országban zajlik a háború

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a határainkon túl élő honfitársaink addig nem lesznek biztonságban, addig állnak kényszersorozás alatt, addig viszik őket mészárszékre Ukrajna keleti megyéibe, ameddig ez a háború tart. Az értük viselt felelősség is abba az irányba visz, hogy semmilyen módon ne értsünk egyet azokkal az európai törekvésekkel, amelyek a háború fenntartására irányulnak – fogalmazott.

Kocsis Máté szerint sokan úgy gondolják, hogy a háború kérdése körül kialakult diskurzus talán nem is annyira fontos. Ezzel azonban szembemegy az a tény, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke találkozóra készül az orosz elnökkel vagy hogy az európai közbeszédet uraló fő témák a háborúról szólnak

– mondta, kiemelve, hogy ezek mind akörül bontakoztak ki, hogy ki miként viszonyul az orosz–ukrán háborúhoz, ki miként látja a háború következő fejezetét. A politikus szerint az egyik oldalon azok vannak, akik következetesen háborúellenesek, és ezek a pártok, köztük a Fidesz is azt állítják, hogy a konfliktust tárgyalásos alapon és mielőbb le kell zárni. És ez a törekvés nem pusztán az emberéletekről szól, hanem Európa gazdaságára és az európai emberek életszínvonalára ható következményekről is, amelyeket egyelőre sem az európai polgárok, sem az Európai Unió vezetése nem tud megfelelően kezelni. Mint mondta, ebből következően pedig olyan gazdasági és pénzügyi nehézségek következtek be, amelyek az európai, így a magyar gazdasági növekedést is jelentősen visszavetették.

Ezért gondoljuk azt, hogy a háború vagy annak fenntartása, folytatása nem megoldása semminek

– húzta alá.