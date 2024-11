Legyen Ön is Milliomos 2024 – új szabállyal, a TV2 műsorán

Palik Lászlóval tér vissza a világhírű Legyen Ön is Milliomos című műsor – derült ki a Mokka hétfő reggeli adásából. A sportiporter elmondta, a TV2 vezérigazgatója Pavel Stantchev kereste meg, hogy ő legyen a most újrainduló vetélkedő a műsorvezetője.

Palik László hamarosan a Legyen Ön is Milliomos című vetélkedőben tűnik fel (Fotó: Móricz István)

Kifejtette aztán, hogy egy pillanatot sem kellett gondolkodnia az ajánlaton, hiszen már régen is imádta a műsort.

Otthon ültem és matekoztam. Vajon én jobban tudnám, mint ő?

A sportiporter beszélt arról is, a formátumot 98 országban vezették be és azóta 136 országban mutatták be, közülük harminc országban még mindig megy a Legyen Ön is milliomos.