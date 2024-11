Magyar Péter átláthatóságról beszél, azonban még mindig nem érhető el a harmadik negyedévi pénzügyi beszámolójuk

Bizonygatja a Tisza Párt a pénzügyi átláthatóságot, azonban még mindig nem érhető el a harmadik negyedévi pénzügyi beszámolójuk – hívta fel a figyelmet a Mandiner.

Mint arról lapunk is beszámolt, kedd reggel újabb felvételt kapott szerkesztőségünk, amelyben Magyar Péter egyik bizalmasa, a párt alelnöke arról beszélt, elszórt sok millió forint, számlákkal, valamint szerződésekkel kapcsolatos gondok jellemezték egy időben a Tisza Párt pénzügyeit. Radnai Márk arra is utal, hogy Magyar Péter az öccsének is juttat pénzt a pártból – pontosan úgy, mint azoknál az állami vállalatoknál, amelyeknél Magyar vezető pozíciót töltött be.

Miután a sajtó felkapta az újabb felvételt, Magyar Péter egy posztot tett közzé a közösségi oldalán, melyben hangsúlyozta, a Tisza Párt áll bármilyen pénzügyi vizsgálat elébe,

hiszen ellentétben a Fidesszel és a kormánnyal, nem túlárazott szerződésekkel folyatjuk át az állami milliárdokat haveroknak, hanem közösségi finanszírozásból működünk, átlátható és költséghatékony módon.

A Mandiner rámutatott: az utóbbi állítás a párt honlapját felkeresve megdől. Ugyanis emlékezetes,

a Tisza Párt vezetése az átláthatóság érdekében korábban azt az ígéretet tette, hogy negyedévente közzéteszik majd pénzügyi beszámolóikat,

azonban e cikk írásakor – november 26-án délben – még mindig nem érhető el a harmadik negyedévi táblázat, amelyet október végén kellett volna nyilvánosságra hozniuk.

A honlapon az olvasható, hogy „a nyári időszakban óriási változások történtek a párt életében. A teljesség igénye nélkül bemutatjuk, mi mindent értünk el ebben a három hónapban:

méltó irodába költöztünk,

jelentős növekedésnek indult a szervezet,

elindultak a Tisza Szigetek,

számos akciót, rendezvényt szerveztünk.

Mindezeket részletesen a 3. negyedévi beszámolóban ismertetjük, amit várhatóan október végén teszünk közzé.”