Megszavazta az Országgyűlés is: jöhet a családi adókedvezmény megduplázása

Jövő évtől két lépcsőben emelkedik a gyermeket nevelő családok adókedvezménye – döntött róla a parlament a keddi ülésén. Az adótörvények módosítása alapján lakásfelújításra is fel lehet használni a Szép-kártyára utalt pénz egy részét, a munkáltató albérletidíj-támogatást is adhat, emellett a jövőben több adónem is minden évben az infláció mértékével emelkedik. Az Országgyűlés 114 igen, 42 nem szavazattal és nyolc tartózkodás mellett fogadta el az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényt.

Mindez azt jelenti, hogy a baloldali képviselők nem támogatták a családi adókedvezmény megduplázását.

Így változik az adókedvezmény 2025 második felében az egy gyermeket nevelők családi adóalap-kedvezménye havonta 100 ezer, a két gyermeket nevelőké 200 ezer, a három vagy több gyermeket nevelőké pedig 330 ezer forint lesz. 2026. január 1-től a kedvezmény mértéke egy eltartott esetén 133 340 forint, két eltartott esetén 266 660 forint, három és minden további eltartott esetén 440 000 forint lesz. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők jövő év július elsejétől 100 ezer forinttal, 2026-tól pedig 133 340 forinttal növelt összegben vehetik igénybe a családi kedvezményt.

A képviselők megszavazták az online csalások elleni hatékonyabb fellépés érdekében megalkotott törvénymódosításokat. Az igazságügyi tárca előterjesztését 114 igen, kilenc nem és negyven tartózkodó szavazattal fogadták el a képviselők. A jogszabály alapján törölhetők lesznek az internetes tárhelyszolgáltatóknál, kereskedelmi platformoknál a bűncselekmények elkövetésére használt felhasználói profilok, és kizárják annak lehetőségét, hogy az érintett a büntetőeljárás alatt újabb profilt létesíthessen az adott szolgáltatónál.