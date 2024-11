Menczer Tamás: Az elmúlt évtizedek legveszélyesebb két hónapja áll a világ előtt

– Minden eddiginél veszélyesebb folyamatok zajlanak a világban, és ha a dolgok ilyen irányba mennek, akkor a jövőben nem gyermekorvosi rendelő építéséről kell beszélnünk, hanem világháborúról, atomháborúról – mondta Menczer Tamás, a Pest vármegyei település országgyűlési képviselője szerdán Nagykovácsiban, ahol egy újonnan épülő gyermekorvosi rendelő ünnepélyes alapkőletételén vett részt.

A politikus, aki egyben a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, a közelmúlt világpolitikai fejleményeire utalva hangsúlyozta: az elmúlt évtizedek legveszélyesebb két hónapja áll a világ előtt, miután Joe Biden amerikai elnök engedélyt adott Ukrajnának, hogy amerikai rakétákat lőjenek ki Oroszország területére, Oroszország pedig erre válaszul megváltoztatta a nukleáris doktrínáját.

Menczer Tamás szerint „felfoghatatlan az, amit az amerikai és a brüsszeli háborúpártiak még Donald Trump megválasztása után is tesznek a háború eszkalációja és kiszélesítése érdekében”.

A politikus azt mondta, ha a dolgok ilyen irányba mennek, akkor a jövőben nem egészségház vagy gyermekorvosi rendelő alapkőletételéről és építéséről kell beszélnünk, hanem világháborúról meg atomháborúról. – A béke épít, a háború meg mindent lerombol – tette hozzá a Fidesz politikusa.

Mint mondta: Magyarország kormánya és miniszterelnöke a béke oldalán áll, mert a béke az ország és az egész világ érdeke. – Eddig is sikerült elérnünk, hogy kimaradjunk a háborúból, és Magyarországot a jövőben is meg fogjuk védeni, de fontos azt látni, hogy elképesztő és elmondhatatlanul veszélyes két hónap előtt állunk mindannyian – hangsúlyozta Menczer Tamás.

Nagykovácsiban új gyermekorvosi rendelő épül

A nagykovácsi bölcsőde mellett épülő gyermekorvosi rendelő kapcsán Menczer Tamás elmondta, hogy a beruházás összértéke 300 millió forint, és európai uniós forrásból valósulhat meg.

– Az európai uniós források minden ellenkező híreszteléssel szemben jelenleg is rendelkezésre állnak. Tizenkettő és fél milliárd euró áll Magyarország számláján jelenleg, tehát bőven van uniós forrásunk minden ellenkező híreszteléssel és minden hazugsággal szemben – fogalmazott a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a Magyarországra érkező uniós források 80 százaléka nyugati vállalkozásokhoz kerül, nyugati országokba megy vissza.

– Tehát az uniós források kapcsán is keresnek rajtunk a nyugati vállalkozások és a nyugati országok. Persze ez a konstrukció nekünk is jó, ez egy win-win helyzet, de semmiképpen sem ajándék – tette hozzá. A politikus kiemelte, hogy az épülő gyermekorvosi rendelőben egy laborhelyiség is helyet kap majd, így az itt elvégezhető vizsgálatokért a jövőben nem kell a János-kórházba menni, ami nagy segítséget jelent a családoknak.

Kiszelné Mohos Katalin, Nagykovácsi polgármestere az ünnepségen mondott köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a településen élő lakosság egynegyede gyermekkorú, ezért az önkormányzat nagyon nagy figyelmet fordít rájuk. A jelenleg működő gyermekorvosi rendelőben a védőnőket helyezik majd el, a gyermekorvosok pedig egy korszerű, a helyi igényeknek megfelelő új rendelőben gyógyíthatnak a jövőben – hangsúlyozta a polgármester.

