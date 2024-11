Menczer Tamás üzent az ellenzéknek: Magyar Péter az eddigi legnagyobb csalódás lesz

Magyar Pétert kifejezetten ideális ellenfélnek gondolom, ha engem kérdeztek volna, én őt választottam volna a következő időszakra – mondta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Fiatalok kérdezhették Menczer Tamást, így került szóba Magyar Péter személye, akiről a kormánypárti politikus elmondta, véleménye szerint nem több, mint egy lufi, és

minden lufi kipukkad.

A koncepció nem új, láttuk már a forgatókönyvet

Menczer Tamás emlékeztetett, évekkel ezelőtt a Momentum is hasonlóan robbant be a köztudatba.

– Amikor a Momentum feltűnt, akkor mondták, itt vannak ezek a csillogó szemű, csillogó tekintetű fiatalok, progresszívek – akármit is jelentsen ez a szó –, és majd ők csoda dolgokat fognak csinálni… Most is azt gondolom, hogy az új szereplő, és ami ott körülötte van, az egy lufi, és ki fog pukkadni – idézte fel Menczer Tamás.

A politikus leszögezte, szerinte