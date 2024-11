Visszatér az üzletekbe az egyik legnépszerűbb karácsonyi slágertermék

Idén is lesz játék konyha a Lidlben, már készülnek az akcióra. A nagy favorit pontos árát nem lehet tudni, de ha az előző évekből indulunk ki, akkor valahol 25 ezer forint körül alakulhat – számolt be a Pénzcentrum. A lap kérdésére az itthon piacvezető kiskereskedelmi vállalat elárulta, hogy kiemelt figyelemmel és megfelelő mennyiséggel készülnek az akciókra, hogy kielégítsék az igényeket.

A Világgazdaság írta meg, hogy pontosan nem lehet tudni, mikor jelenik meg a játék konyha a polcokon, de a Lidl alapértelmezetten csütörtöktől hirdeti meg az akciókat, a bűvös dátum november 14. lehet. Az ár is kérdéses, tavaly 24 400 forintba került, ha az infláció mértékével drágít a Lidl, akkor 25 200 forint környékén árazhatja be a nagy kedvencet. Persze azt is tudni kell, hogy a boltlánc sok non-food terméket a tavalyi ára alatt kínál, hogy minél több vásárlót csalogasson be a boltokba.