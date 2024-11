Szentkirályi Alexandra fontos döntést hozott a magánéletével kapcsolatban + videó

A ZSBP Podcast Most én kérdezek legújabb epizódjában Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes vendége Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője és korábbi kormányszóvivő volt. Az interjúban Szentkirályi személyes és szakmai motivációiról, a közélet iránti érdeklődése kezdetéről és a főpolgármester-jelöltségtől való visszalépésének okairól beszélt. Emellett megosztotta gondolatait az Európai Unió jövőjét illető kihívásokról is. A beszélgetés a politikus személyes oldalát is bemutatja, betekintést nyújtva, hogyan talált egyensúlyt a közélet és magánélet között, és hogyan őrzi privát szféráját közszereplőként.