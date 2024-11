Egyre szorosabb a kapcsolat Magyar Péter Tisza Pártja és Gyurcsány Ferenc Demokratikus Koalíciója között

– Péter, te vádolsz minket azzal, hogy a DK-val szavazunk a Fővárosi Közgyűlésben? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra Magyar Péternek a közösségi oldalán megosztott videójában. A budapesti Fidesz frakcióvezetője a Tisza Párt elnökének kijelentésére reagálva így fogalmazott: – Ne viccelj már! Tudod, ti hányszor szavaztatok együtt Gyurcsányékkal? – tette fel az újabb kérdést a frakcióvezető, amire rögtön meg is adta a választ:

A szavazatok kétharmadánál nyomtatok együtt gombot.

A videóban Szentkirályi Alexandra be is mutatja ezeket az együtt szavazásokat. Valamint több olyan esetet is leír, amikor a

Tisza Párt képviselői Gyurcsány Ferenc embereivel közösen leszavaztak olyan javaslatokat, amelyek Budapest érdekeit szolgálták volna vagy éppen megszavaztak olyanokat, amik még nehezebb helyzetbe hozzák a főváros lakót.

Az egyik ilyen az volt, amikor a lakhatási válság ellenére arra szavaztak, hogy hasznosítás helyett az önkormányzat kiárusíthassa az ingatlanvagyonát. De a két baloldali párt közösen azt is leszavazta, hogy a kerületek is pályázhassanak uniós forrásokra, hogy felújíthassák bérlakásállományukat. Valamint még a Budapestinfó újraindítását is leszavazták – ismertette a frakcióvezető.

– Péter, tényleg ennyire futja? Vagy csak fogalmad sincs, hogy mit csinálnak a képviselőid Budapesten? – zárta újabb kérdésekkel a videót Szentkirályi Alexandra.