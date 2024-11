Szoboszlai Dominik lesz az egyik, aki a különbséget jelenti a Liverpool szombati bajnokiján

A Liverpool a Premier League előző fordulójában elveszítette az első helyét, a Vörösök Arsenal elleni döntetlenjét a címvédő Manchester City kihasználta, és az élre ugrott. Szoboszlai Dominik csapata szombaton a Brightont fogadja a bajnokságban, azok után, hogy szerda este éppen a Sirályok legyőzésével jutott be a Liverpool az Angol Ligakupa negyeddöntőjébe. Arne Slot nem tartja különösnek, hogy ilyen néhány napon belül kétszer is összecsap a Liverpool és a Brighton, a Vörösök holland vezetőedzője ráadásul kiemelte, hogy többek között Szoboszlai Dominik szerepe miatt is más lesz a szombati bajnoki, mint a szerdai kupameccs volt.

Arne Slot és a Liverpool újra a Brighton ellen készül, Szoboszlai Dominik szerepe viszont változik (Forrás: X/Liverpool FC)

– A régi Bajnokok Ligája-rendszerben, a kieséses szakaszban rendre előfordul, hogy ugyanaz a csapat az ellenfél egy hét különbséggel kétszer is – hárította el Arne Slot, hogy furcsa lenne az egymáshoz időben rendkívül közeli két Brighton elleni meccs. – Ráadásul egyik csapat sem azzal a tizenegy játékossal kezdett, amellyel szombaton fog.

Szoboszlai Dominik szerepe jelenti az egyik változást

A Liverpool holland mestere konkrét változásról is beszélt, ami magyar játékosát, Szoboszlai Dominiket is érinti. Igaz, ebben semmi meglepő nincs, sokkal inkább Szoboszlai szerdai pozíciója volt szokatlan.

– Érdekes megoldást választottunk a 9-es pozíció betöltésére, de jól sült el. Diogo Jotával már játszottunk hasonlót, ő amolyan kilenc és feles, de Curtis Jones és Szoboszlai Dominik párosával nyilván más volt, hiszen ők középpályások, míg Diogo csatár.