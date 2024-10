Marco Rossi: Szoboszlai esetleg arrogánsnak tűnhet néha, de ez csak a látszat

Marco Rossi a nyári Európa-bajnokság után még a saját fia, Simone Rossi szerint is közel állt ahhoz, hogy lemondjon a válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, miután az előzetes várakozásokat alulteljesítve nem jutott tovább a csoportjából az együttes. Rossi most arról is beszélt a Nemzeti Sportnak, miért maradt mégis, és mikor fogja úgy érezni, hogy itt az idő a búcsúra.

Marco Rossi nem akar félmunkát végezni a magyar válogatott élén. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Ha az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjébe jutunk, netán minden reális számításra rácáfolva még egy kört megyünk előre, akkor mondhattam volna, hogy rendben, kihoztuk a feladatból, amit lehetett, távozhatok – mondta Rossi. – De a lelkem mélyén azt éreztem, hogy valami hiányzik még. Ha abban a pillanatban úgy határozok, hogy elbúcsúzom, utólag talán megbántam volna. Akkor akarok ilyen döntést meghozni, ha teljesen meg vagyok győződve arról, hogy ez a helyes út. Amikor a Honvéddal 2017-ben megnyertük a bajnokságot, biztos voltam benne, hogy az eredményt nem tudjuk megismételni. A szurkolóktól pedig nehéz elvárni, hogy elfogadják, a vágyott siker nem jön el újra. Világos volt, hogy Kispesten elérkezett az idő a búcsúra. Az Eb-től búcsúzva úgy tűnt, mintha félúton hagytam volna abba a munkát, így pedig semmiképpen sem szerettem volna, és a jövőben sem szeretnék távozni. Szeptember óta sikerült kijavítanunk néhány hibát, ami azt jelenti, hogy most már megfelelő hozzáállással tekinthetünk a ránk váró feladatokra. Nem túlzott, hanem mérsékelt optimizmussal.

Szoboszlai érdeke az empatikusabb légkör maga körül

A Liverpool jelenlegi szezonjában a gólokkal maga szerint is hadilábon álló Szoboszlai Dominik csapatkapitányi szerepére is kitért az interjúban Rossi, aki szerint a 24 éves Liverpool-középpályás még mindig nagyon fiatal.

– Amikor Szalai Ádám visszavonult, és Dominiknak át kellett vennie tőle a tisztséget, nagyon fiatal volt, alig huszonkét éves. Még mindig növekedési szakaszban van, október 25-én töltötte be a huszonnégyet. Személyében nemzetközileg elismert, Liverpoolban játszó futballista karjára került a szalag, és az is nyilvánvaló, megvan a szerephez a szükséges karizmája. Ez veleszületett képesség, valakiben vagy ott van, vagy nincs. A személyisége alapján alkalmas a feladatra, és tett is azért, hogy valóban példakép lehessen. Sokat fejlődött az elmúlt években hozzáállásában, gyakran ő az első, aki elindul az edzés előtti bemelegítésre. Aki nem ismeri, annak esetleg arrogánsnak tűnhet néha, de ez csak a látszat. Neki azt kell megértenie, és ezért erőfeszítést is tennie, hogy a csapatnak és a stábnak is az az érdeke, hogy minél empatikusabb légkört alakítson ki maga körül.

Az MLSZ nem akadályozza Marco Rossi fiának előmenetelét

Szóba került, hogy Marco Rossi fia, Simone, aki az OSC vízilabdázója Magyarországon, nyíltan futballedzői terveket dédelget. Mi kell ahhoz, hogy bekerüljön a válogatott stábjába?

– Régóta beszélgetünk erről, az MLSZ részéről elméletileg nem is lenne akadálya annak, hogy idővel, fokról fokra bedolgozza magát – válaszolta Rossi. – Először persze tapasztalatot kellene szereznie, az U19-es vagy az U21-es válogatottnál megtanulnia, mit jelent egy ilyen stábban dolgozni. Mindig is sokat tanácskoztunk szakmai kérdésekről, a legrészletesebben ismeri a válogatottal kapcsolatos taktikai szempontokat, és hiszem, hogy a jelleme is alkalmassá teszi a vezetői szerepre. Klubjainál nagyra értékelték az elszántságát, nem törték meg a negatív események, nem hagyta magát befolyásolni, olyan, mint a kalapács, és általában célt is ér. Vonakodik egyelőre, mert nem szeretné, ha Magyarországon azt gondolnák, csak azért kap megbízást, mert az én fiam. Apaként természetesen igyekszem segíteni neki, de azt tisztázni szeretném, nem ezért látom alkalmasnak szakmai feladatokra.