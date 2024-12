A világrekord a cél: egy magyar katona és társa 24 órán belül nekivágnak az Atlanti-óceán átevezésének

Ahogy a Magyar Nemzet is beszámolt róla, Havasi Gergő, az MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred tartalékos szakaszvezetője, a Magyar Honvédség Sportszázad katonasportolója arra vállalkozik, hogy társával, Szabó Norberttel együtt 5200 kilométert evezve átszelje az Atlanti-óceánt.

Havasi Gergő az Origónak nyilatkozott a nem mindennapi feladat támasztotta kihívásokról – olvasható a lap oldalán.

Fotó: HM

Az expedíció december 28-án veszi kezdetét, erről Havasi Gergő az Origó kérdéseire elmondta, a terv kivitelezése azért is jelent többek között nagy kihívást, mert nem éppen egy nagy, elsüllyeszthetetlen hajó lesz majd a menedékük, hanem épp ellenkezőleg:

Társammal szeretnénk világrekordot dönteni, mert a jelenlegi páros világrekord Atlanti-óceán átevezésben 40 nap 5 óra és 31 perc. Ha ez nem sikerülne, akkor sem lennénk csalódottak, mert a legfontosabb a biztonságos és egészséges átérés

– mondta a lapnak a férfi.

Nem veszélytelen túra

A hajóról Havasi Gergő elmondta, az egy 7,5 méterszer 2 méteres vízijármű, amely tőkesúllyal van ellátva, ez adja a stabilitását. Egy 1,6 méteres rúdról van szó, amelyen van egy 12 kilós ólomkúp. A hajónak van egy kormányszerkezete és egy légmentesen, valamint vízmentesen zárható kabinja – olvasható a lap oldalán.

– Az anyaga úszik a vízen, tehát, ha letörne egy darab belőle, az úszik a vízen, lebegni fog – magyarázta Havasi Gergő. A hajóban vannak légszekrények, amelyek tele vannak levegővel, és a felhajtóerő révén segítik, hogy fennmaradjanak a vízen. A vízijármű hátulján is van két szárny, amely levegővel van tele. Lesz két felfújt ballon is a hajó tetején, így borulás esetén ezek segítenek majd visszatérni alaphelyzetbe, még akkor is, ha letörne a tőkesúly – magyarázta Havasi Gergő, hozzátéve:

Ez akkor fordulhat elő, ha nekünk úszna egy bálna, delfin vagy cápa, szóval erre is fel vagyunk készülve

– mondta a katona, aki a honvédségnek is köszönetet mondott a támogatásért.

A teljes interjú ide kattintva elérhető.