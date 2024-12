Az V. kerületnél kész tervek állnak a Kossuth Lajos utca felújítására

– Örömet okozott, hogy végre a főváros is foglalkozni kíván a kérdéssel, keserűséget okozott, hogy a főváros igyekszik a Kossuth Lajos utca – Rákóczi út tengely közterületeinek megújítási programját kisajátítani, és az V. kerület eddigi munkáját zárójelbe tenni vagy még inkább azt meg sem említeni – reagált Belváros önkormányzata Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) fővárosi képviselő facebookos bejegyzésére. A posztból kiderült, hogy Vitézy Dávid a főpolgármesterrel közös költségvetési módosító indítványt nyújtottak be a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére annak érdekében, hogy megindulhasson a Belváros egyik legfontosabb és legrosszabb állapotú főútvonalának újratervezése.

Az első ütemben 2025-ben százmillió forint állna a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) rendelkezésére az előkészítésre, ez a forrás a tervezés megkezdésére elegendő, a kivitelezésre alkalmas tervekhez további források bevonására lesz szükség. Mindezt vegyes érzésekkel olvasta az V. kerület vezetése és szakemberei.

A projekt 2010–14 között a Város szíve programban, a Belváros új főutcája II. ütem alprogram részeként is napirenden volt. A főváros és az V. kerület közötti még egy megállapodás is létrejött 2011. május 19-én.

– A megállapodás létrejöttében akkoriban a főváros részéről Vitézy Dávid is részt vett. Ennek lényege, hogy a Kossuth Lajos utca ügyében (az Erzsébet hídtól az Astoriáig) az V. kerület a projektgazda, de a projekt csak akkor valósul meg, ha a főváros az V. kerület beavatkozási területén kívül eső, csatlakozó területeken is megvalósítja a szükséges fejlesztéseket. A főváros ebben a megállapodásban azt is vállalta, hogy az érintett kerületi önkormányzatokkal (az Erzsébet hídtól a Keleti pályaudvarig) egyeztetés és jóváhagyás nélkül semmit nem tesz – emlékeztetett az V. kerületi önkormányzat.

Hozzátették: a fentiekre figyelemmel az V. kerület nemcsak türelmesen várt, de a munka rá eső részét el is végezte. Ennek megfelelően 2019 és 2022 között a Kossuth Lajos utca tanulmány- és engedélyes terveit az V. kerületi önkormányzat el is készíttette

. Ebben az időszakban Vitézy Dáviddal mint a Budapest Fejlesztési Központ vezetőjével történtek – egyébként mindvégig konstruktív és előremutató – egyeztetések, nem csak a Kossuth Lajos utca kialakításáról. Az elkészült terveket az önkormányzati választásokat követően az V. kerület szakmai közegben be is mutatta a fővárosnak, és javasolta a közös munka folytatását.

Ennek megfelelően nem teljesen helytálló az az állítás, miszerint az utolsó rajzok tíz éve a BKK-ban készültek, mert friss tervek az V. kerületi szakaszra igenis léteznek.

Az V. kerület – elsősorban az itt élők érdekében – éppen ezért joggal várná el, hogy a teljes tengely tervezésekor a főváros tartsa be a megállapodásban foglaltakat, és semmit ne tegyen az érintett kerületi önkormányzatokkal, így értelemszerűen az V. kerületi önkormányzattal való előzetes egyeztetés és jóváhagyás nélkül, illetve ne gondolja újra azt, ami már ki van dolgozva, továbbá ne költsön olyan tervekre, amelyek már elkészültek – húzta alá Belváros Önkormányzata.

Az egyeztetésnek az V. kerülettel a hivatkozott megállapodás hiányában is szükségét érezzük, lehetőség szerint elkerülve a rakpartok vagy a Bajcsy-Zsilinszky út megújítása fővárosi fejlesztési elképzeléseinél tapasztalt magatartást, ahol is inkább elkerülni igyekeztek az egyeztetést az V. kerülettel, mint figyelembe venni az itt élők igényeit – hangsúlyozta lapunknak Belváros önkormányzata.

