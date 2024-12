Beállt Magyar Péter mögé a teljes balliberális sajtó

A balliberális sajtó zászlóshajója, a Telex szintén igyekezett távol tartani magát attól, hogy foglalkozzon az álhírterjesztéssel. A portálon a HVG-hez hasonlóan röviden megírták, hogy a Tisza Párt elnökének az aggályos akciójáról is szó esett a Tisztelt Házban.

Azonban a Telex sem akart lemaradni a Magyar Péter kegyeiért folyó versenyben, így szinten átvették a Politico listáját, továbbá rendre közölték a különböző balliberális kutatóintézetek kétes hátterű méréseit arról, hogy a Tisza vezetne a pártversenyben.

A 24.hu sem foglalkozott túl sokat azzal, hogy a Magyar Hang és Magyar Péter lyukra futottak, azonban folyamatosan megírták, hogy éppen mit nyilatkozott a Tisza Párt vezére. A 444 már csak annyit írt a dezinformációról, hogy álhír volt a Magyar Hang cikke, de azt elfelejtették megemlíteni, hogy Magyar Péter is megosztotta a fake newst. A Klubrádió az eset után még interjút is készített Magyar Péterrel, aki továbbra is azt a narratívát erősítette, hogy Aszad gépe Budapesten szállhatott le.

Az eset kapcsán érdekesség, hogy Magyar Péter színre lépésével megfigyelhető a balliberális sajtó átpozicionálása, ugyanis a többi baloldali párttal gyakorlatilag semmilyen szinten nem foglalkoznak.

A 2026-os választások felé közeledve várhatóan még hangsúlyosabb lesz a balliberális sajtó kiállása Magyar Péter mellett.