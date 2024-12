Ellepik a kétes ügyek és bizniszek Magyar Péter embereit

Októberben egy nagyobb adóhatósági akció zajlott Szolnokon. Magyar Péter munkatársát, szolnoki koordinátorát, CS. S.-t és három bűntársát fogták el, majd tartóztatták le, mivel az eljárás adatai szerint csempészcigivel kereskedtek. A nyomozás tényét már a hír kirobbanásának napján megerősítette az ügyészség. Mint írták: jövedéki adózás alól elvont dohány és cigaretta megszerzése, illetve azzal való kereskedés merült fel, és az érintetteket pénzmosással gyanúsították meg. Az ügynek van másik három gyanúsítottja is, ők nincsenek letartóztatva.

CS.S., Radnai Márk és Nagy Ervin - Fotó: Facebook

Fejszével a közmédia ellen

Mindez a hatósági intézkedés nem igazán lephette meg a szélesebb közvéleményt, hiszen már ezt megelőzően is reflektorvénybe kerültek olyan kínos ügyek, melyek az ugyancsak botrányból botrányba eső Magyar Péter, illetve a Tisza Párt környezetét érintették.

Elég csak arra emlékezni, hogy néhány nappal a NAV-os akciót megelőzően közérdekű üzem működése megzavarásának előkészülete miatt hallgatták ki gyanúsítottként Magyar Péter egyik „rohamosztagosát”, akit a lakásáról állítottak elő a rendőrök. A férfi a Tisza Párt megalakulása óta szervezett erőszakos akciókat. Az illető az őszi közmédia elleni tüntetésen azt írta a Facebookon, hogy fejszét is visz magával a demonstrációra. A rendőrség éppen emiatt lépett fel ellene.

A pénzhamisító

Egy másik Magyar Péteri-közeli emberről, a Tisza Párt Békés vármegyei koordinátoráról pedig az derült ki, hogy korábban pénzhamisítási üggyel vádolták meg, sőt, nem jogerősen nyolc hónap, fogházban letöltendő szabadságvesztést kapott. Arról az S. Róbertről van szó, aki Gyulán szervezkedett Magyar Péter országjáró fellépése és az ahhoz kapcsolódó tüntetés körül, de ő szervezte meg a Tisza Párt Békés vármegyei és gyulai Facebook-csoportját is. A férfi végül lemondott tisztségéről.

Elítélt gyurcsányista politikus Magyarék mellett

Ugyancsak van a múltjában sötét folt Szabó Lóránd volt dombóvári gyurcsányista polgármesternek, aki ősszel Tisza-szigetet alapított. Magyar Péter a júniusi EP-választások után jelentette be, hogy hozzálát a pártépítéshez, amelynek egyik elemét a polgári körök mintájára létrehozott, 10–50 fős Tisza-szigetek képezik. Ezek nem a párt helyi alapszervezetei, hanem a Tisza mozgalmi bázisát jelentő civil egyesülések.

Szabó Lóránd évekkel ezelőtt a bíróság hivatali visszaélés miatt marasztalta el, és szabott ki rá 750 ezer forint pénzbüntetést, miután egy önkormányzati képviselőnek tanácsnoki állást és pénzt ajánlott azért, hogy álljon el egy ellene indított rágalmazási pertől. Emellett Szabót 2012-ben felbujtóként elkövetett sikkasztás miatt is elítélték: jogerősen két év, három év felfüggesztett börtönbüntetést rótt ki rá a Kúria.

Szabót azért ítélték el, mert első ciklusa elején képviselő-testületi felhatalmazás nélkül adott megbízást arra, hogy az önkormányzat 211 millió forintot utaljon át pályázati önerő igazolására a részben önkormányzati tulajdonú Gunaras Rt.-nek és a Kapos Innovációs és Transzferközpont Kht.-nek. Az összeget később a cégek visszautalták. A Tisza Sziget alapításakor Szabó az ellenzék helyi vezetőjeként beszélt magáról. Magyarék sokáig lapítottak, végül elhatárolódtak a politikustól.

Milliárdos piramisjáték

Elhatárolódásnak viszont nyoma sem volt Magyar Péter korábbi anyósjelöltjével kapcsolatban, aki évekkel ezelőtt tagja volt egy országos piramisjáték-hálózatnak. S. Máriát a Metropol Magyar Péter bizalmasaként emlegette. A történet szálai egészen a 2010-es évekig és egy, a celebvilágban is jól ismert nagykátai ikerpárig nyúlnak vissza. F. Attila és testvére, illetve az általuk létrehozott, S. Máriát is a soraikban tudó banda megszámlálhatatlan embert vert át, köztük ismert embereket és alvilági figurákat is. Az ikerpár által irányított szervezet közel nyolcmilliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de alig 1,5 milliárd került elő a pénzből.

S. Mária - Fotó: Facebook

Az ügyben 2018-ban jogerős döntés született, a csalási botrány kiagyalóját tizenegy évre, míg Magyar Péter egykori bizalmasát négy évre ítélték többrendbeli, bűnszövetségben, üzletszerűen, társtettesként elkövetett csalás és más bűncselekmények miatt. S. Mária a jogerős ítélet szerint összesen 350 millió forintos kárt okozott.

Nem mellékes, hogy a bűnbanda sértettje volt egy Magyarhoz köthető másik személy, mégpedig a Tisza Párt alapítója, Deák Boldizsár. Az az általa indított polgári per anyagából nyilvánvalóvá vált, hogy a férfi az ingatlanjával vett részt a bűnbanda által felügyelt „befektetésekben”. Mint az iratokban szerepel, Deák kapcsolatba került a bűnszervezet vezetőjével is, aki a jelzálogjog bejegyzése fejében tíz hónapon keresztül havi két-két és fél millió forintot ígért neki, amit aztán nem fizetett ki. A férfi tehát papíron károsultja a csalássorozatnak. Az azonban fontos kérdéseket vet fel, mégis mi oka volt a dörzsölt üzletembernek arra, hogy egy ilyen kockázatos bizniszben részt vegyen, még akkor is, ha kimagasló befektetési lehetőséget látott az ajánlatban. Erre az egyértelmű válasz az, hogy semmilyen, kivéve akkor, ha Deák bennfentes információkkal is rendelkezett a piramisjátékról. Ezt a nyomozó hatóság azonban nem tudta igazolni.

Borítókép: Magyar Péter és Cs. S. a Tisza Párt tüntetésén (Forrás: Facebook)