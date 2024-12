Ez hihetetlen! Nem akármilyen utazó érkezett az egyik határátkelőnkhöz

A határőrök is meglepődtek a látogatón, az azonban nem erőszakoskodott az illegális átkelés miatt, végül a határőrök segítségével tovább is állt. Minderről a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrség számolt be a Facebook-oldalán.

Borítókép forrása: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldala