Orbán Viktor: Karácsonykor ne haljon meg senki a fronton!

– Erős hetünk volt. A magyarok szempontjából a legfontosabb dolog, hogy a 2025-ös költségvetés végső formát ölt – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban. A miniszterelnök elmondta, a diplomácia bonyolult dolog, most pedig az asztalon van magyar kezdeményezésre egy ajánlat, ami arról szól, hogy legalább karácsonykor ne haljon meg senki a fronton.

Ha ilyenkor a felek megtudnak egyezni egymással, akkor karácsonykor lehet tűzszünet. Ha arról is meg tudnak egyezni, hogy egy fogolycserét hajtanak végre, akkor sok száz családot tudnak boldoggá tenni

– tette hozzá. Jelezte, hogy amit lehetett, azt Magyarország megtette, az egyik fél elfogadta, a másik pedig ezt elutasította, de bízik benne, hogy karácsonyig változik a helyzet.

Annál fontosabb dolog most nincs, hogy elérjünk egy néhány napos tűzszünetet, amivel kevesebb ember hal meg, kevesebb lesz az árva és az özvegy

– jegyezte meg a kormányfő. Szerinte úgy járt el hazánk, ahogyan az egy ezeréves keresztény államtól elvárató. Mint közölte, Európa nagy része háborúpárti, hazánk viszont békepárti.

A változás szele

A miniszterelnök úgy látja, a világ sokkal nagyobb változás előtt áll, mint mi gondoljuk. Az EP-választás előtt azt vázolták fel, hogy ha segítik őket, akkor a magyar kormány szerepet vállalhat egy történelmi léptékű változásban. Ezekről a változásokról igyekeztek felkészíteni a magyar embereket. A kormányfő elmondta: beszélt az amerikaiakkal, oroszokkal, törökökkel, és biztos abban, hogy amint az új amerikai elnök hivatalba lép, jön ez az új fordulat. Franciaországban, Németországban és Szíriában is szétesett a kormány. Most viharos időszak van, de január huszadika után jön a változás Orbán Viktor szerint.

A kormányfő köszönetet mondott Pintér Sándor belügyminiszternek, és Bóka János miniszternek, akik rengeteget dolgoztak Románia és Bulgária schengeni övezethez való csatlakozásához.

Mint mondta, ez nem kis diplomáciai bravúr volt. Ezt az erdélyi magyarok régóta akarták, számára ez fontos szempont volt. A magyar nemzeti egység szempontjából ez fontos volt a miniszterelnök szerint, ugyanakkor a román-magyar kapcsolatok szempontjából is pozitív volt ez a döntés, Magyarország tudott nekik segíteni. A döntésnek köszönhetően a román-magyar határszakaszról ugyanakkor le tudják vezényelni a rendőreiket a veszélyesebb határszakaszokra, valamint tudják őket használni a belső biztonság és közrend érdekében.

A miniszterelnök elmondta, számára a hét legfontosabb és legfájóbb eseménye a szíriai helyzet volt, Mint jelezte, a szíriai polgárháború hatásai Nyugat-Európában is voltak, amikor a migránsokkal terroristák érkeztek meg a kontinensre.

Magyarországot bele akarták keverni egy tűzforró konfliktusba, amivel célponttá akarták tenni hazánkat

– szögezte le Orbán Viktor. Leszögezte: tudni kell, hogy kik terjesztettek álhírt arról, hogy Bassár Al-Aszad Magyarországra érkezett. Szerinte vannak civilizációs normák, amiket nem lehet átlépni. Úgy véli, hogy

nem véletlenül történt az álhírterjesztés, továbbá nehéz kérdés, hogy kik állnak az ügy mögött, ezeket pedig a titkosszolgálatoknak kell felderíteniük.

Békeköltségvetés 2025-re

A költségvetés kapcsán a kormányfő elmondta, hogy Európa gazdaságának minden baja a háborúból ered. Jelezte, az utóbbi hónapok változásai miatt nagy valószínűséggel békeköltségvetést érdemes elfogadni 2025-re. Mint mondta, a magyar családok számára a legfontosabb, hogy elindulhatnak felfelé, 2025 pedig egy fantasztikus év lesz.

Ha a háborús zivatar eltűnik a fejünk felől, rögtön megváltozik az életünk, kisüt a nap. Úgy fogjuk látni, hogy érdemes vállalkoznunk, kockázatot vállalnunk, erre a pszichológiai tényre épít a költségvetés

– tájékoztatott Orbán Viktor. Mint mondta, a családok megindulhatnak felfelé, a vártnál nagyobb ütemben. Az elmúlt évtizedek legnagyobb európai béremelése jön, a minimálbéremelés a többi bérre is kihatással van. Korábban az egészségügyben emeltek, a pedagógusoknál is megtörtént ez, valamint a vízügyeseknél és a bíróknál is sikerült megegyezni. Van még néhány hely, ahol méltatlan állapotok vannak, ezeket fel fogják számolni.

A hitelminősítők azt szeretik, ha szorongatják az embereket, nagyon szigorú visszajelzést adó intézetek ezek. Szükség van rájuk, ugyanis az intézkedések pénzügyi alapját is vizsgálják. A forintot amit elköltünk, azt előbb-utóbb valakinek ki kell fizetni. Ezek az emberek is úgy látták, hogy

a magyar gazdaság 2025-re vonatkozó terveinek szilárd pénzügyi alapjai vannak.

Mint mondta, hatalmas gazdasági kapacitások indulnak meg a jövőben.

A miniszterelnök az interjú végén Till Tamás meggyilkolásáról elmondta, hogy az eltűnt gyerekeket keresni kell, és sosem szabad feladni. Szerinte ebben nincs kompromisszum. Fontos dolognak nevezte, hogy Magyarországnak remek rendőrei vannak, majd leszögezte, hogy igazságnak lennie kell.

Ha van teendője, akkor cselekedjen

– válaszolta arra a kérdésre, hogy mi a teendője ebben az ügyben a jogalkotóknak.

