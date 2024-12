Reális a béke esélye, karácsonyi tűzszünetet szeretne elérni a kormány – kövesse nálunk élőben!

A miniszterelnök tegnap a közelmúlt nemzetközi tárgyalásaira is tekintettel tájékoztatta a kormányt a béke és a tűzszünet esélyeiről. A helyzet az elmúlt időszakban jó irányba változott. Fél éve Európában csak a Vatikán és Magyarország akart beszélni a békéről, ma már mindenki a békéről beszél, ez a magyar uniós elnökség sikere – jelentette ki a kormány tájékoztatóján Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: mindehhez szükség volt az amerikai polgárok bölcs döntésére is, a magyar uniós elnökség önmagában ehhez nem lett volna elegendő. A kormány célja az, hogy

ne teljen el több karácsony a fegyverek árnyékában,

a miniszterelnök ennek jegyében folytatott tárgyalásokat a Vatikánban, tárgyalt Amerikában Donald Trumppal és Vladimir Putyin orosz elnökkel is.

A tárcavezető kifejtette: békefeltételeket nem lehet elfogadni tűzszünet nélkül. A miniszterelnök mindent megtett azért is, hogy karácsony napjaiban legyen tűzszünet, ennek van realitása a tárcavezető szerint. Mint mondta, remélik, hogy az ukrán népnek tudnak segíteni. Ennek fényében tárgyal ma Orbán Viktor a török elnökkel.

Összehangolt támadás volt a szír elnökről szóló álhír terjesztése?

Gulyás Gergely kitért arra, hogy milyen veszélyes helyzetet okozott a szír elnök állítólagos budapesti tartózkodásáról szóló álhír. Mint mondta,

nem zárható ki, hogy emberi butaság vagy szándékos, összehangolt támadás történt.

A nemzetbiztonsági szolgálatoknak nagy munkát okozott az álhír miatt keletkezett biztonsági nyomás elhárítása – közölte. Felhívta a figyelmet: nemzetbiztonsági nyomozás folyik, amiből ki fog derülni, hogy kik a részesei ennek, vagy kik azok, akik „csak hasznos idióták”.

Újságírói kérdésre a miniszter jelezte, hogy a nemzetbiztonsági vizsgálat a szír elnökkel kapcsolatos álhír ügyében egy hónapon belül lezárulhat.

Gulyás Gergely a Magyar Nemzet kérdésére kifejtette: Magyar Péter magatartása nem csupán a tisztánlátás hiányára utal, hanem teljes felelőtlenség. Valós nemzetbiztonsági kockázatot állít elő, magyarok életét veszélyezteti a Magyar Péter által megosztott álhír a mostani kényes helyzetben. A miniszter szerint ez butaság és felelőtlenség is. Fontos kideríteni, hogy iszonyatos méretű butaságról van szó, vagy ennél súlyosabb a helyzet.

Költségvetés optimista várakozásokkal

Ma a költségvetési bizottság tárgyalni fog a jövő évi költségvetésről, december 20-án pedig a tervek szerint el is fogadhatja az Országgyűlés a büdzsét – hívta fel a figyelmet a miniszter. Emlékeztetett: az idei évben olyan kockázatos volt a költségvetés megtervezése, hogy meg kellett várni az amerikai választás eredményét. Szerinte az amerikai választások eredményeképp

jó oka van a kormánynak az optimizmusra, a költségvetés ebből indul ki.

Idén is már 10 százalék körüli reálbér-növekedés lesz, ez folytatódik 2025-ben is, ezt szolgálja a bérmegállapodás is – emelte ki Gulyás Gergely.

Fontos célnak nevezte a miniszter többek között a családok támogatását, a gyermekek után járó adókedvezmény megduplázását, és mint mondta, 1400 milliárd forint áll rendelkezésre a Demján Sándor-programban a vállalkozások számára.

Családtámogatásra 3750 milliárd forintot fordítanak idén, reálértékben 2010-hez képest ez két és félszeres növekedésnek felel meg. Az egészségügyben 330 milliárdos növekmény lesz a jövő évben. Az oktatás területén 3876 milliárdot költenek, ez közel 500 milliárd forintos többletet jelent. A közszolgálatban dolgozók béremelése is folytatódik a miniszter tájékoztatása szerint. A vízügyi dolgozók és a tudománypolitikai ágazatban dolgozók bére is nő, mint az országos bírósági hivatalban dolgozó bírák, igazságügyi dolgozók, fogalmazók bére is.

A kormány a tegnapi ülésén a babaváró hitel korhatárát 35 évre emelte.

Ha egy házaspár vállalja, hogy öt éven belül gyermeket vállal, akkor erre jogosult lehet – emelte ki a miniszter.