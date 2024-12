Jogszerűtlen csődköltségvetést nyújtott be Karácsony Gergely

A főpolgármester hivatala egy csődköltségvetést nyújtott be, nagy energiákat fektetett abba, hogy eldugdossák a sorok közé a számokat, de azt is beismerték, hogy sürgős hitel nélkül már január 2-ra elfogy minden pénz a főváros számlájáról – mondta a Metropolnak Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője arról beszélt, hogy Karácsony Gergely egy törvénytelen, szappanoperába való csődköltségvetést nyújt be a közgyűlés elé, amelyből egyértelműen kiderült, hogy fejőstehénként tekint Budapestre.

Jövő héten tárgyalja a Fővárosi Közgyűlés a főváros 2025-ös költségvetését. Az új közgyűlési tagok most szembesülnek a korábbi városvezetés gazdálkodásával, amely alapja a jövő évi gazdálkodásnak is.

Nagy kérdés, hogy Karácsony el tudja-e fogadtatni az általa elképzelt jövőt anélkül, hogy ne dőljenek ki a csontvázak a szekrényből.

Budapest balliberális főpolgármestere az utóbbi időben azzal haknizik, hogy belengette a szegényebb településeknek járó teljes szolidaritási adó meg nem fizetését. Mint sugallta: ha fizetne, akkor a munkavállalói béremeléseket kellene lehúznia a költségvetés tételsoraiból, ami az alapszolgáltatások működtetését – akár a tömegközlekedést is – kockáztatná, amelyre jövőre 169 milliárdot szánna.

Szentkirályi Alexandra szerint a főpolgármester a költségtervezetével beismerte, hogy csődbe vitte a várost. Bőven lenne honnan átcsoportosítani pénzeket, hiszen a Karácsony-féle költségvetésből egyértelműen kiderül: a balliberális városvezetés ma is fejőstehénként tekint Budapestre.