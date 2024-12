Műszak karácsonykor: így töltik az ünnepet az egyenruhások munka közben

Ilyenkor a már jól bevált rutin mentén indul a nap, a reggeli kávé mellett előkerülnek az életmentéshez nélkülözhetetlen eszközök: vénázó- és légútbiztosítási készlet, fecskendők, szondák, varróeszközök, hűtött gyógyszerek, maszkok, oxigénpalack, majd a hordágy és végül friss vér is kerül a mentőhelikopterbe. A doktor egy övtáskát is magára tesz, ebben érfogók és ollók sorakoznak, de mindig jut hely egy barna plüssmackónak is.