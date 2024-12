Rettegnek a szomszédok a rengeteg szemetet felhalmozó férfitól és a megjelent patkányoktól + videó

A környéken mindenki tud arról, hogy a házban élő férfi évek óta halmozza fel a szemetet az udvarán. A lakók koszra, patkányokra és égett gumi szagára panaszkodnak. Volt, hogy feljelentést is tettek. Most pedig ugyanígy tett a körzet önkormányzati képviselője is. Szollár Zoltán azt mondja, hogy már többször is jelezték neki az utcabeliek a ház udvarán tapasztalt tarthatatlan állapotokat, ő pedig hiába próbált egyeztetni a szeméthalmozó férfival, az nem volt nyitott az együttműködésre. A politikus szerint borzasztó nézni azt, ahogy a lakó teljesen elhanyagolja az ingatlanát, és az ott felhalmozott hulladékkal, valamint az annak nyomán megjelenő patkányokkal mások egészségét is veszélyezteti.

Az utcáról is jól látható a ház udvarán tárolt hatalmas szeméthalom

(Fotó: Mártonfai Dénes)

Szinte mindenféle veszélyes szemét van, autó alkatrészek és gumik

A ház udvarán rengeteg autó karosszériaeleme áll hatalmas kupacba dobálva. Lökhárítók, dísztárcsák, autógumi, sőt még egy összecsukott kerekesszék is várakozik arra, hogy egy szemétfeldolgozóba szállítsák.

Jól látható, hogy régóta gyűlik ott a szemét, és ugyanezt erősítették meg a városrészben élők is. Arról számoltak be, hogy hosszú évek óta keseríti már meg a ház tulajdonosa az életüket.

Ehhez képest apróságnak tűnhet, de a ház előtt, az utcán rengeteg lehullott falevél is hever, ami miatt a járda csúszós-nyálkás, így közlekedni is veszélyes rajta. A zöldhulladék összegyűjtését és elszállítását egyébként szintén a lakónak kellene megoldania a saját háza előtt. Ezt egy helyi rendelet mondja ki.

A helyi lakosok félnek a szemetet felhalmozó férfitól

Sikerült több környéken élővel is beszélni. Egy férfi megengedte, hogy videóra vegyék azt, amit elmond, viszont azt kérte, hogy az arcát ne mutassák meg, és a hangját is torzítsák el. Fél ugyanis a szemetet felhalmozó lakó bosszújától. A tanú arról számolt be, hogy rendszeresen érzik az égett műanyag és a füst szagát, amikor a házban lakó férfi illegálisan égeti el a felhalmozott szemetet.

A szeméthalmokról nyilatkozó férfival készített interjút itt tekintheti meg:

Egy másik utcabeli pedig azt mondta, rendszeresen látja, amint a házban élő férfi régi autókat bont szét, az alkatrészeket pedig ahelyett, hogy elszállítaná, egész egyszerűen egy kupacba gyűjti. Már a patkányok is megjelentek a környéken, ami miatt a helyiek attól félnek, hogy betegségeket kaphatnak el.

Már a rendőrség is nyomoz a hatalmas szeméthalom miatt

Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője azt közölte, hogy a ház udvarán felhalmozott szemét ügyében már zajlik egy nyomozás.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának bejelentése alapján 2024 őszén büntetőeljárást indítottak a Szekszárdi Rendőrkapitányságon hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett elkövetésének gyanúja miatt. Az ügyben a rendőrök igazságügyi szakértő bevonásával vizsgálják az eset körülményeit. A megkeresésében szereplő ingatlan udvarán felhalmozott hulladékkal kapcsolatban korábban is nyomoztak már a szekszárdi rendőrök, melyben az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldték a Szekszárdi Járási Ügyészségnek

– írta a szóvivő.

Csütörtökön délelőtt már a rendőrség munkatársai is megjelentek a háznál

(Fotó: Mártonfai Dénes)

Az önkormányzat elszállíttatja a szemetet, de végül a lakó fizethet

Azt, hogy milyen és mennyi hulladék tárolható egy lakóház udvarán, elsősorban helyi önkormányzati rendelet szabályozza. Szekszárd esetében dr. Varga András, a polgármesteri hivatal városigazgatási és rendészeti osztályának vezetője azt közölte, hogy amennyiben a szeméthalom magánterületen található, úgy az önkormányzat jelzést küld az ügyben illetékes hatóságnak, vagyis a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának az eljárás lefolytatása céljából. A közterületen keletkezett hulladék elszállítását pedig az önkormányzat saját hatáskörben, az Alisca Terra Nonprofit Kft. munkatársai bevonásával végzi.

Ilyen esetekben azonban a polgármesteri hivatal kiszámlázhatja a város költségvetését terhelő kiadásokat annak, akinek az udvaráról a szemetet el kellett szállíttatni.

– olvasható a Tolna vármegyei hírportál, a TEOL cikkében.

Borítókép: Rettegnek a lakók a rengeteg szemetet felhalmozó férfitól és a megjelent patkányoktól (Fotók: Mártonfai Dénes)