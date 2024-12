Szentkirályi Alexandra: A főváros a körútnál nem ér véget

Idén lett Fidesz budapesti szervezetének az elnöke. Hogy értékelné a szervezet munkáját?

Hatalmasat fiatalítottunk a frakcióban. Amellett, hogy a korábbi polgármesterek, képviselők tapasztalataira is számítunk, sikerült egy erős utánpótlást kiépítenünk. Miénk a legfiatalabb frakció. Rengeteg ambíció, ötlet, tenni akarás és lendület van ebben a csapatban, és ezt látom a budapesti Fideszben is. A fiatal energiákat értékteremtésre fordítani nehéz munka. Ennél mindig sokkal könnyebb felelőtlen kritikai álláspontra helyezkedni és azt követelni, hogy a kormány oldjon meg mindent a város vezetése helyett. Az én feladatom az, hogy egy új lendületet tudjak adni a jobboldali gondolatoknak a fővárosban is. A konzervatív várospolitika ugyanis nem a változatlanságról, hanem az értékeket megőrző és a városlakók problémáira érvényes választ adó, cselekvő szolgálatról szól. A mi feladatunk az, hogy ezt az alapvetést olyan javaslatok formájában vigyük a Fővárosi Közgyűlés elé, ami mögött a budapestiek többségének támogatása áll. Ez akkor lehetséges, ha a viták középpontjába, a politikai ideológiai viták helyett a budapesti emberek mindennapjait megnehezítő kérdéseket helyezzük. Mi eddig is ezen dolgoztunk, 2025-ben pedig magasabb fokozatra kapcsolunk.

Mik lesznek a prioritásaik a következő évben? Mik lesznek a legfontosabb témák, amivel foglalkozna a Fidesz frakciója?

Pártállástól függetlenül igaz, hogy a budapestiek szeretik azt, hogy ahogy az otthonukban, úgy a tágan vett otthonukban, a fővárosban is rend, kiszámíthatóság és biztonság van. A legsürgetőbb javaslatokat már megtettük, minden képviselőnk ezért fog dolgozni. A másik alapvetésünk, hogy a főváros a körútnál nem ér véget. Azt látom a budapestiekkel vagy éppen a kerületi polgármesterekkel beszélgetve, hogy a baloldali politikusok alapvetően a belvárosra fókuszálnak, mert innen várják a szavazatokat is. Meggyőződésünk, hogy nem lehet budapesti és budapesti között különbséget tenni. Az nem normális, hogy Karácsonyék ciklusról ciklusra színes látványterveket mutogatnak nekünk a körút és a rakpart lezárásáról. Az sem, hogy brutálisan drágítják és fizetőssé akarják tenni a parkolást a külső kerületekben is, ahelyett, hogy P+R parkolókat építettek volna, hogy csökkentsék a városra eső terhelést. Ahhoz kellene tapsoljunk, ahogy elültet három virágot az Andrássyn, miközben megbénítja az Üllői úti közlekedését koncepciótlan Karácsony-karókkal? Elég volt abból, hogy Karácsonyék nem vesznek tudomást a körúton túli Budapestről, mert az nem kér belőlük és a belvárosi problémákat inkább kiszorítják a peremkerületekbe. Ennek felszámolása a budapesti Fidesz prioritása.

A Fidesz-frakció szerint miként lehetne jobban közlekedtetővé tenni a várost?

Azt mindannyian látjuk, hogy Budapesten több autó jár az utakon, mint ami a város működése szempontjából kívánatos lenne. Minden budapesti szeretne jobb levegőt, közlekedhetőbb várost és élhetőbb köztereket. A kérdés az, hogy ezt tiltással, kioktatással és állandó korlátozásokkal kell-e elérni? Mi határozottan azt képviseljük, hogy nem ez a jó út. Szerintünk racionális forgalomtechnikai újjászervezéssel, P+R parkolók építésével és kötöttpályás fejlesztésekkel lehet valódi alternatívát nyújtani a Budapesten élő, dolgozó embereknek. A kulcs a választás szabadságában van, mert ha van jobb megoldás az autós közlekedésnél, akkor meggyőződésem, hogy a többség a gyorsabb és olcsóbb módjait választja a városi közlekedésnek, mint hogy a dugóban araszoljon egyedül egy autóban. Hogy melyik irány érvényesül, az a döntéshozókon múlik. De a döntéshozók is emberek, így az adottságaik és képességeik meghatározzák a látásmódjukat is. Tehát aki életében nem közlekedett autóval, mert mondjuk nincs jogosítványa, akinek életében nem kellett parkolóhelyet keresni, akit mindig csak sofőr visz, az nem nagyon tudja átérezni azok problémáját, akik autóval is közlekednének. Ilyen Karácsony és Vitézy. Olyan ez, mintha azok jelölnék ki a kerékpárutakat, akik még sosem tekertek a fővárosban. A budapestiek jelentős része élethelyzetének vagy akár napszaknak megfelelően közlekedik. Nem logikus reggel beállni a belvárosi dugóba, ha amúgy valahová el lehet jutni gyorsan és biztonságosan metróval is. De nem várható el egy melóstól sem, hogy a létrát meg a festékes vödröket a villamoson szállítsa. Ugyanígy nem várható el egy anyukától, aki éppen a három gyerekét három különböző helyre viszi iskolába vagy edzésre és közben még elmegy bevásárolni is, hogy a fülén cipelje a szatyrokat, és zsonglőrködjön a gyerekekkel, ha egyébként meg tudja tenni, hogy kocsiba üljön. Ne kezeljük a budapestieket gyerekekként, akiknek kioktatásra meg tanmesére van szüksége ahhoz, hogy nekik hogyan kell élniük. Nem a politika feladata, hogy életmódkérdésekben az emberek helyett döntsön.

Fotó: Havran Zoltán

Milyen javaslataik lesznek a következő évben arra vonatkozóan, hogy javuljon a belvárosban élőknek az életminősége, és hogy valahogy mérsékelni lehessen a belváros kiüresedését?

Budapest az életminőséget tekintve sok szempontjából nem versenyképes az agglomerációval, és ez nagyon nagy probléma. Ebben benne van a lakhatási költségek kérdése. Erre a kormánynak már számos javaslata volt, a főváros azonban szinte semmit sem lépett. Karácsony Gergely 39-szer írta le a 2019-es programjában a lakás szót, ehhez képest semmit nem csinált öt éven keresztül, és most is egy olyan lakásügynökségre égetné el a budapestieknek járó forrásokat, ami gyakorlatilag egy teljes kudarc. Ebben a helyzetben a kormány viszont be tud lépni. Például a diákvárossal, 13 ezer új kollégiumi férőhellyel, azt gondolom, nagyban tudja könnyíteni a lakáspiaci helyzetet. Az Airbnb-szabályozás ugyanehhez fog hozzájárulni. A másik, hogy a főváros egyáltalán nem áll olyan jól a zöldpolitikája terén, PR-akciókat lehet csak látni. Karácsony Gergely hosszú bejegyzéseket szentel a macskamentának, de igazából, ha megnézzük, mit alkotott a főváros az elmúlt öt évben a zöld-infrastruktúra fejlesztésének a területén, akkor hatalmas hiányosságok vannak. Az egyetlen, elmúlt években megvalósult zöldterület-fejlesztés – ami ilyen szempontból értelmezhető léptéknek számít – a Városliget. Ezt sem Karácsony, hanem a kormány csinálta.

Mi az álláspontja a Fidesz-frakciónak a budapesti olimpia rendezéséről és a játékokkal kapcsolatban tartandó népszavazásról?

Az olimpia rendezéséhez két dologra van szükség. Az egyik az az, hogy legyen Budapesten egyetértés vagy többség az olimpia kérdésében. A másik, szintén fontos szempont a főváros gazdasági helyzete. Tehát egy stabil helyzetben lévő főváros tud joggal pályázni egy olimpiára. Én nagyon boldog lennék, ha Budapest sikerrel pályázna, mert az olimpiai jó dolog. Budapestnek jók az adottságai, lényegében a játékokhoz szükséges infrastruktúra készen áll, minden más ezzel járó nagy beruházás, fejlesztés a budapestiek érdekét szolgálná, és ezzel csak nyerne a főváros. De úgy, hogy a Tisza–DK–Karácsony–Vitézy koalíció ötvenmilliárdos hiánnyal fogadta el Budapest 2025-ös költségvetését, csak a kérdések sokasodnak olimpia témában és nem a válaszok.

A Fővárosi Közgyűlés kitölti az ötéves ciklusát?

Nagyon remélem, hogy kitölti a ciklust ez a közgyűlés, mert szerintem ez a budapestieknek is az érdeke. A Fővárosi Közgyűlés nem egy óvoda. Itt nem lehet toporzékolni, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy az a képviselő uraknak és hölgyeknek tetszik. Fel kell nőniük a feladathoz a balliberális képviselőknek is. Öt éven keresztül meg kell tudni oldani, hogy működjön ez a város, ami közel kétmillió ember otthona és hárommillióan használják naponta. Nem lehet, hogy politikai alkuk miatt a főváros érdemi kérdései és a budapestiek számára fontos ügyek lekerüljenek a napirendről.

Nem lehet, hogy a Magyar Péter utasítására néma csendben üldögélő vagy éppen Brüsszelben parolázó tiszás képviselők miatt a főváros csődöt mondjon és cserben hagyja a budapestieket. Mert ők és ez a város is sokkal többet érdemelnek a liberális szivárványkoalíciónál és a benne tomboló egyéni ambícióknál.