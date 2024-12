Tudta, hogy a hidegfront álcázni is tudja magát? Meg is érkezett hozzánk

Úgynevezett álcázott hidegfront érte el térségünket az éjszaka, amely mögött bár a magasban hidegebb levegő áramlik, a talaj közelében mégis enyhülést okoz, ugyanis a front mögött egyre nagyobb területen feltámadó északnyugati szél felkavarja az alsó légréteget, ezzel pedig kisöpri az itt megülepedett hideg levegőt – közölte a HungaroMet.

Vasárnap napközben közepesen és erősen felhős időszakokra számíthatunk legfeljebb elvétve kel készülni záporra, hózáporra. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, több helyen meg is erősödik, sőt a hegyvidéki tájakon viharos széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul északkeleten és délnyugaton az alacsonyabb értékekkel.

Késő estére -1 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet.

Éjszaka északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, és az éjszaka második felében helyenként már kisebb eső, keleten havas eső is előfordulhat. A nyugatias szél nagy területen élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul.

Hétfőn a nap első felében többnyire erősen felhős lesz az ég, majd délutántól nyugat felől szakadozni, csökkenni kezd a felhőtakaró. Szórványosan, nagyobb eséllyel északon, illetve a keleti, északkeleti országrészben valószínű csapadék. Reggel még főleg a havas eső lesz a jellemző, de a nap előrehaladtával ahogy egyre kevesebb csapadék hull majd, úgy lesz egyre inkább az eső a meghatározó. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos széllökések is lehetnek.

Kora délután 3, 11 fok körül alakul a hőmérséklet.

Kedden többnyire gyengén felhős lesz az ég, de helyenként – főként északkeleten, illetve a szélvédett tájakon – erősebben felhős, párás időszakok is lehetnek. nagyobb mennyiségű csapadék nem valószínű. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos széllökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakulnak, de a szélvédett tájakon -2, 0 fok is lehet. A maximum-hőmérséklet 6 és 12 fok között várható.