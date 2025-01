A Covid szinte már eltűnik az influenzajárvány közepén

Ismét letarolta az országot az influenzajárvány, a Covid azonban már erősen visszaszorulóban van, míg az RSV vagy óriássejtes vírus stagnál, de így is elterjedtebb megbetegedés már, mint a Covid. A Magyar Nemzet az influenzajárvánnyal kapcsolatban kérdezte Rusvai Miklóst, aki rámutatott, hogy a kórházak jelenlegi korlátozásai is a fertőzöttek magas száma miatt van.

A vírusszakértő azonban azt is elmondta, hogy a következő években már feltehetően nem kell ekkora influenzahullámra számítani.

A Covid egyre kisebb probléma

– A vírusos légzőszervi betegségek messze túlnyomó többségéért, nagyjából 75-80 százalékáért az influenzavírusok a felelősek. Egy kisebb részéért, hozzávetőlegesen 15 százalékért fele-fele arányban a koronavírus, tehát a Covid és az RSV vagy óriássejtes vírus a felelős. A „fertőzési dobogó” második helyén az RSV áll, amelynek száma most nagyjából stagnál, míg a harmadik helyen a Covid van, amely egyre kisebb számban fordul elő – ismertette Rusvai Miklós. Hozzátette: ezután jön a Metapneumovírus (HMPV, Humán metapneumovírus), amelyről az utóbbi időben sok kedvezőtlen hírt hallhattunk Kínából, de ez nem kínai vírus, ezt Európában mutatták ki először a 2000-es évek elején, és gyakorlatilag folyamatosan jelen van Magyarországon is. A maradék nagyjából öt százalékért pedig hozzávetőlegesen még fél tucatnyi vírus a felelős.

Ezek mellett érdemes említeni a baktériumokat is, hiszen a szamárköhögéstől kezdve sok más baktériumos fertőzés van, amely légzőszervi tüneteket okoz. Ezek nagyon gyakran másodlagos fertőzések, tehát a vírusfertőzésekhez társulnak, azonban adott esetben önállóan is képesek légzőszervi megbetegedéseket okozni – jelezte a vírusszakértő.

Mennyire súlyos a helyzet?

Ez nem egy átlagos év, a mostani egy kifejezetten influenzás év, ami azért furcsa, mert tavaly ebben az időszakban szintén sok influenzafertőzött volt.

– hangsúlyozta. Hozzátette: nagyjából ugyanannyi volt a csúcson a számuk az influenzafertőzötteknek, mint most. Ez azért meglepő, mivel általában két egymást követő évben nem szokott ennyire magas lenni a fertőzöttek száma, általában periodikusan szokott jelentkezni az influenza, ami azt jelenti, hogy 5-7 évente szokott nagyobb számú megbetegedést okozni – jelezte Rusvai Miklós.

Az, hogy egymást követő években is ilyen sok légzőszervi beteg van, és azon belül is sok az influenzás, az vélhetően amiatt van, hogy az előző években a Covid miatt sok óvintézkedést tettünk, mint a maszkviselés, az online oktatás, a kijárási korlátozás, ezek mind hatottak az influenza ellen is. Mivel akkor az influenza – és a többi vírus – sem tudta lassan átfertőzni a lakosságot ezért most egyszerre szabadultak ránk, és ezért van nagyszámú beteg az idén is, meg ezért volt nagyszámú beteg tavaly is – mutatott rá a vírusszakértő. Hozzátette: a vírusok most az elmulasztott három-négy évet pótolják, hiszen az emberekben nincs immunitás, az most alakul ki bennünk.

Ezek után, vélhetően jövőre és a következő 2-3 évben már nyugtunk lesz ezektől a vírusoktól, de ennek az az ára, hogy most át kell fertőződnünk, hogy védettséget szerezzünk, hiszen ezeknek a vírusoknak a túlnyomó többsége ellen nincs védőoltás, csak az influenza meg a Covid ellen van.

– vélekedett Rusvai Miklós.

Korlátozások a kórházakban

– A vírusszakértő arra is rámutatott, hogy a kórházakban előírt korlátozásoknak – aminek elrendelésére mindig az intézményvezetőnek van hatásköre – a magas fertőzésszámokhoz van köze.

– Én nagyon helyesnek tartom a korlátozást, még akkor is, ha nincs ennyire veszélyeztetve a beteg, aki a kórházban van, tehát nincsen ilyen nagymértékű járvány, mint most.

– mondta el Rusvai Miklós. Hozzátette: a téli, őszi időszakban mindig indokoltnak tartaná ezeket a korlátozásokat, főleg azokon az osztályokon, ahol fokozottan érzékenyek betegeket kezelnek.

Kell óvintézkedés?

– A vírusszakértő szerint az utcán nincs szükség kifejezetten a védekezésre, azonban a tömegrendezvényeken, különösen ha zárt térben tartják, akkor már indokolt lehet például a maszk viselése. Azonban bár járványtani szempontból indokolt lehet a maszk viselése, mégis érdemes lehet inkább az immunrendszerre bízni azt, hogy ezeket a fertőzéseket leküzdje, hiszen arra van kitalálva. Sokkal fontosabb az, hogy egészséges életmóddal, sportolással, vitamindús ételekkel, megfelelő táplálkozással és életvitellel felkészítsük és edzésben tartsuk az immunrendszerünket, hogy ezeket a rendkívüli helyzeteket kezelni tudja – hangsúlyozta Rusvai Miklós.