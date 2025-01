Bombariadó: nem dőlhetünk hátra, könnyen lehet, hogy újabb fenyegetések érkeznek

Ahogy azt lapunk is megírta, több országban is történtek már bombafenyegetések, annak kapcsán pedig, hogy összehangolt nemzetközi akcióról lehet szó, Horváth József elmondta: nem szabad elvetni a lehetőségét, hogy nem Magyarország volt a kizárólagos célpont, ebben az esetben pedig olyan motivációt kell keresni, amely több országgal is azonosságot mutat. De nem zárja ki azt sem, hogy a támadásokat nem ugyanaz és ugyanazzal a céllal követte el. Mint jelezte, széles a skála, így az sem biztos, hogy egy radikális iszlám szervezetről lenne szó.

Annak kapcsán, hogy egyetlen elkövető lehet-e a bombafenyegetés mögött, a szakértő elmondta: a számos opció egyike, hogy egy magányos elkövető valamilyen motivációtól hajtva, vélt vagy valós sérelemért hívja fel magára a figyelmet, akár ismeretlenül is, hogy szerepeljen a híradásokban.

Ezt a lehetőséget ilyenkor nyilván az elsők között vizsgálják a hatóságok

– ismertette Horváth József.

Ugyanakkor most annyira szerteágazó és olyan sokirányú a támadás, hogy egyszemélyi motivációt nem tudunk felfedezni, hacsak nem azt, hogy az elkövető nem szimpatizál Magyarországgal, a magyar kormány politikájával, és ezt a módját választja a tiltakozásnak

– jegyezte meg a szakértő, hozzátéve: ezt az opciót is vizsgálni kell.