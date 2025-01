Elton John meglepő kijelentést tett a marihuánáról

A marihuána függőséget okoz és más drogokhoz vezet – idézte Sir Elton John popzenész nyilatkozatát a Drogkutató Intézet (DKI). A Time magazin által az év ikonjának választott 77 éves énekes, a már 34 éve szermentes életet élő popikon olyan hírességeknek segített felépülni a függőségükből, mint Eminem és Robbie Williams.

Sir Elton John azt is elmondta:

Amikor be vagy tépve – és én már voltam betépve –, nem gondolkodsz normálisan. Ezért nem győzöm hangsúlyozni, a marihuána legalizálása Amerikában és Kanadában minden idők egyik legnagyobb hibája.

A sokat látott énekes a „rövid hatásról” is beszélt, mondván, hogy a kábítószer fel tud dobni, „ha fáradt vagyok, ha kimerült vagyok, ha túlterhelt, de a hatása annyira rövid távú, hogy valójában nem éri meg”. Ennek az állításnak a valóságtartalmát az 1990-es évek Tantrums and Tiaras című dokumentumfilmje is igazolta.

Egy David Frostnak adott 1999-es interjúban

Elton John arról is beszélt, hogy az 1980-as években egy ausztrál turné felénél tapasztalt torokproblémákat. Ezekről beszámolt az orvosának, aki arra utasította, hogy hagyjon fel a marihuána fogyasztásával, mert az okozza a problémát.

A világsztár ennek hatására hagyott fel a füvezéssel.

A popidol kora gyerekkorától kezdve önmagát kereste, családjában soha nem talált megértésre a nemi és a zenei irányultsága miatt. Elmondása szerint szinte egyértelmű volt számára, hogy rengeteg lelki, majd fizikai fájdalmakkal tarkított élete végül a drogok fogságába taszítsa.

Amikor tavaly szeptemberben egy fertőzés miatt elvesztette a látását, ami az egyik legfontosabb „munkaeszköze”, úgy nyilatkozott: hogyha fel tudott állni és szárnyalni tudott a betegségei idején vagy a kábítószerről való leszokás időszakában, akkor ezt az időszakot is át fogja vészelni.