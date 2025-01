Ingatlanpanamák árnyékában tervezgetnek hatalmas telekbizniszt Karácsonyék

Városháza-gate: nyomoz a rendőrség

A Városháza épülete körüli üzleti machinációk kapcsán a hatóság négy gyanúsítottat hallgatott ki, egyikük az a Berki Zsolt, aki a korrupciós botrány kulcsfigurájának is tekinthető. Az eddig nyilvánosságra került adatok szerint ugyanis az elvileg minden hivatalos pozíció nélkül tevékenykedő férfi több, Magyarországon ismert üzleti kört is megkeresett a Városháza-projekttel és több más budapesti ingatlan-adásvétellel összefüggésben. Korábbi információink szerint gyanúsított még az ügyben Berki Zsolt testvére, a kiváló baloldali kapcsolatokkal rendelkező Berki József is, aki a néhai Kiss Péter MSZP-s miniszter mellett dolgozott.

Bajnait egy hangfelvétel buktatta le

A nyomozást megkönnyíthette, hogy Berki Zsolt szerepel az Anonymous-hangfelvételeken. De nem csak ő, hanem például Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő cég vezére, valamint Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök, üzletember. Bajnait – az egyik felvétel szerint – abba a tárgyalásba vonták be, amikor a Városházát az orosz származású, milliárdos Rahimkulov családnak próbálták eladni.