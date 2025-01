Kirekesztett újságírók és menekülő politikusok a Városházán + videó

Szerdán reggel ült össze ismét a Fővárosi Közgyűlés, ahol a legtöbb újságíró arra volt kíváncsi, hogy milyen döntést hozhatnak a városatyák a Rákosrendezővel kapcsolatos elővásárlási jogról és a terület fejlesztéséről. Futó Boglárka kolléganőnk sem hiába kelt fel korán, így ő tudósított az előzményekről. Riportjából kiderült, hogy Karácsony Gergely ismét nem akart találkozni az újságírókkal, aki a hátsó bejáraton közelítette meg az üléstermet, hogy elkerülje az esetleges kínos kérdéseket.

A Tisza Párt viszont tartott egy sajtótájékoztatót, ahová csak a balliberális médiumokat engedték be, így onnan kolléganőnk és stábja kiszorult. A párt elnöke egy hátsó ajtón távozott, ő is menekült a médiamunkások elől. Az ülés előtt stábunknak sikerült elcsípni néhány politikust, akik többnyire azt kamuzták, hogy ők már mindenre válaszoltak, holott mi korábban nem is kérdezhettünk tőlük. Az LMP-s Vitézy Dávid a bécsi példát emlegette, ahol egy hasonló területen, mint Rákosrendező, lakások épültek. A külföldi helyszínre meghívta kolléganőnket is, hogy együtt vegyék szemügyre a „példás komplexumot”.