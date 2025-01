Kilenc éve nem találják az MSZP zuglói képviselőjét

Több mint kilenc éve nem sikerült megfejteni azt a rejtélyt, hová tűnhetett Sápi Attila egykori zuglói szocialista képviselő. Az MSZP helyi politikusa 2016. január 5-én tűnt el, és azóta próbálják megfejteni, mi történhetett vele, de senki nem jutott szinte semmire. Amit biztosan tudni lehet az esetről, hogy Sápi Attila élettársa jelentette be a rendőrségen a párja eltűnését, napokkal azután, hogy a férfi január 5-én este lement egy dohányboltba Újpalotán. Sokan úgy viccelődtek az eset kapcsán, hogy a politikus „lement gyufáért”, aztán sohasem jött vissza, de az eset ennél sokkal súlyosabbnak tűnik. Semmi sem utalt arra ugyanis, hogy el akart tűnni, a mobiltelefonját és az iratait sem vitte magával. Csupán egy melegítő és egy kabát volt rajta.

Korábban több kérdést is felvetett, hogy az élettársa miért várt napokat a bejelentéssel, egészen pontosan miért várt január 11-ig a rendőrség bevonására. Erre ő maga adta meg a választ. Állítólag a volt képviselő már korábban is eltűnt napokra, és senki sem tudta, hogy hol lehet, de addig mindig előkerült, igaz, „zavart állapotban”. Az egyik eltűnése után kórházba is kerülhetett, ahol pszichiáter kezelte. Mind­össze annyi derült ki, hogy egy sörözőben látták utoljára. A pultos akkor azt mondta, hogy Sápi egy sört és egy kávét rendelt magának, és igencsak zavartnak tűnt.

Sápi Attila közösségi oldala egyébként még most is elérhető, de 2015-ben frissült utoljára. Ráadásul akkor jellemzően állás- és szolgáltatáshirdetéseket osztott meg rajta a volt képviselő.

Nem sokkal azután, hogy az MSZP-s politikus kámforrá vált, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) életvédelmis nyomozói kezdték keresni Sápi Attilát. A BRFK ugyanis átvette a zuglói szocialista önkormányzati képviselő ügyét a monori rendőrkapitányságtól. Sokan úgy vélik, azért, mert Sápi már nem él. – Akiről ennyi idő után sem érkezik semmilyen új információ, az vélhetően már nincs az élők sorában – mondták lapunknak nyomozók. Sápi Attilát még egy jó ideig kereshetik, hiszen a körözési törvény rendelkezései alapján az eltűntek körözésének elévülési ideje kilencven év.

Semmi jel nem utal ugyan arra, hogy az önkormányzati képviselő eltűnésének köze lehetett korrupciós ügyekhez is, de az mindenesetre beszédes, hogy éppen abban az évben vált a tartózkodási helye ismeretlenné, amikor Zuglóban bevezették azt a fizetős parkolási rendszert, amelyről később kiderült, az üzemeltetésre kiírt közbeszerzési eljárások után több tíz mil­liós vesztegetési pénzeket fogadtak el MSZP-s politikusok.

Mint emlékezetes, a zuglói és az újbudai parkolási rendszerrel, valamint a BKV informatikai keretszerződésével kapcsolatos ügyben hét ember, köztük Horváth Csaba volt zuglói polgármester, Tóth Csaba volt országgyűlési képviselő, Baja Ferenc volt miniszter és Molnár Zsolt országgyűlési képviselő ellen nyáron emelt vádat az ügyészség. A volt politikusokat befolyással üzérkedéssel és vesztegetéssel vádolják. Az ügynek hét vádlottja van, akik a gyanú szerint összesen több száz millió forintot tehettek zsebre a megbízások után.

Az is érdekes, hogy ebben az időben, 2014 és 2019 között Karácsony Gergely volt Zugló polgármestere, aki egy kiszivárgott hangfelvétel szerint a baloldali ellenzék közös miniszterelnök-, majd főpolgármester-jelöltjeként arról beszélt, hogy a szocialisták egy civil polgármester megválasztása esetén szétlopnának mindent a XIV. kerületben. „Ne viccelj, nem egyszer, többször. Ezek nagyon súlyos történetek” – válaszolja Karácsony a felvétel szerint arra a kérdésre, igaz-e, hogy megfenyegette Tóth Csaba zuglói MSZP-s országgyűlési képviselő. Úgy fogalmaz: „Ha visszamegyek Zuglóba, akkor ott engem elásnak. Az a baj, hogy… Most tudnék mesélni néhány sztorit, de a szocikkal közösen nem tudunk indulni.” Karácsony később azt állította: üzleti körökről beszélt így, nem a szocia­lista politikusról.