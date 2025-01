Kormányszóvivő: Marad a 13. havi nyugdíj, akármennyire nem tetszik az Brüsszelnek és Magyar Péteréknek!

"Az idősekhez szólok most, és a kormány nevében szeretném őket megnyugtatni. Marad a 13. havi nyugdíj, akármennyire is nem tetszik az Brüsszelnek és Magyar Péteréknek! Gyurcsányék után most a TISZA Párt is rákezdett arra a nótára, hogy „nem jó a 13. havi nyugdíj és el kellene azt törölni” Ezt nem fogjuk hagyni! Brüsszel régi és új embereinek egyaránt üzenjük: el a kezekkel a 13. havi nyugdíjtól! – mondta Facebook-videójában Vitályos Eszter.

A kormányszóvívő tájékoztatása szerint a kormány megvédi, és idén februárban is kifizeti a 13. havi nyugdíjat.

Vitályos Eszter a felvételen emlékeztetett: Raskó György, Magyar Péter tanácsadója és bizalmasa egy podcastben arról beszélt, hogy a Tisza Párt elnöke nem szereti az időseket.

– Ezt mondjuk már akkor is tudtuk, amikor az idősek halálában reménykedtek. Lelkük rajta. Az idősek számíthatnak a kormányra. Mindent megteszünk, hogy segítsük őket – zárta gondolatait a kormányszóvivő.

További aggályokat vet fel, hogy a Tisza Párt elnöke korábban már több alkalommal is megvetően, becsmérlőleg beszélt az idősekről.

A tavaly ősszel nyilvánosságra került egyik hangfelvételen például Magyar Vogel Evelinnel, egykori barátnőjével beszélgetve gúnyolódott a nyugdíjasokon. Mikor a nő azt a szituációt vázolta, hogy az idősek esetleg azzal fordulnak Magyarhoz, hogy hozza vissza a külföldön élő gyermekeiket vagy unokáikat, a Tisza-vezér meglehetősen érzéketlen és cinikus választ adott. Azt felelte ugyanis, hogy meglepődnének a nagymamák, ha azt mondaná nekik:

„vegyél magadnak újat”.

Egy másik felvételen Magyar a pejoratív nyugdíjaskommandó kifejezést is alkalmazta az idősekre. Ugyancsak beszédes körülmény, hogy Raskó György pedig azt fejtegette egy Facebook-posztjában, hogy a szépkorúak tömeges halála jól jönne a Tisza Pártnak.

Az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók, ugyanakkor százezres nagyságrendben lépnek be fiatalok mint első választók. Az idő tehát a Tiszának dolgozik

– fogalmazott Raskó az azóta már eltávolított, múlt novemberi bejegyzésben.

