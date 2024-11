A Momentum és a Tisza is az idősek halálával kalkulált + videó

Nem véletlen, hogy déja vu érzésünk van, amikor a Tisza Párt ritkán előforduló érdemi politizálását figyeljük, ugyanis Magyar Péter és kollégái elsősorban az Európai Parlamentben, a Momentum volt EP-képviselőivel szinte kottára megegyező módon mennek szembe a magyar érdekekkel.

Korábban erről számos cikk született, kezdve azzal, hogy a Tisza Párt egyik brüsszeli képviselője kiállt a rezsicsökkentés ellen, majd a napokban meg is szavaztak egy brüsszeli előterjesztést, amely túl magasnak nevezi az egyes tagállamokban érvényben lévő rezsitámogatásokat. De ide sorolható az is, hogy folyamatosan kampányolnak az Európai Ügyészséghez való csatlakozással, ami Magyar Péter szavai szerint is a szuverenitásunk egy részének feladásával járna. A pártelnök támogatja azt a néppárti kezdeményezést is, ami gyakorlatilag megszüntetné a földalapú támogatást az unióban, padlóra téve a magyar gazdákat.

A kísérteties hasonlóság megfigyelhető azokban a nyilatkozatokban is, amelyekkel egész társadalmi csoportokat vesznek semmibe, vagy aláznak porig.

Raskó Györgynek – Magyar Péter „régi jó barátjának” – az idős fideszes szavazók eltűnésére apelláló döbbenetesen cinikus megnyilvánulása emlékeztet egy bizonyos Tóth Endre momentumos országgyűlési képviselő néhány évvel ezelőtti okfejtésére.

A Momentum nagy lehetőséget látott a járványban

Érdemes felidézni az akkor történteket, éppen tombolt a koronavírus-járvány, amikor a magát hívő keresztény embernek nevező Tóth egy, a Mandiner birtokába került felvétel tanúsága szerint igen sajátos demokráciafelfogásról bizonyságot téve értekezett a baloldal választási esélyeiről. A belső, minden bizonnyal 2020 nyári Skype-egyeztetésről készült anyagot egy csalódott momentumos juttatta el a Mandiner szerkesztőségéhez.

Idézzük szó szerint Tóth Endrét:

Ugye most beütött ez a járvány, meg a nyomában lévő válság, és ez egy […] nagy lehetőség arra, hogy visszaszorítsuk a Fideszt.

A momentumos politikus tehát azt a pandémiát nevezte „nagy lehetőségnek”, ami több tízezer magyar ember halálát okozta.

Tóth aztán a 2021-es baloldali előválasztáson legyőzte az MSZP-s Molnár Gyulát, majd 2022. április 3-án megnyerte a dél-budai választókerületet és mandátumot szerzett az Országgyűlésben.

Röviden érdemes itt felidézni Raskó Györgynek a közösségi oldalán napokban közzétett bejegyzését, amit a botrány kirobbanása után törölt is:

…az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan 100 ezres nagyságrendben kiesnek, mint szavazók, ugyanakkor 100 ezres nagyságrendben lépnek be fiatalok, mint első választók. Az idő tehát a Tiszának dolgozik.

Embertelen politikai logika

Összevetve a momentumos Tóth Endre néhány évvel ezelőtti mondatait Raskó mostani bejegyzésével, megállapítható, hogy ugyanarra az embertelen politikai logikára épül mindkét megnyilatkozás.

Az egykori MFD-es képviselő, Raskó György egyébként korábban feltűnt a Momentum, majd Márki-Zay Péter 2022-es kampánya körül is, ezért nem meglepő a szellemi rokonság köztük. Néhány hete az is kiderült, hogy Raskó már Magyar Péter támogatója, miután a Tisza Párt elnöke október 23-i beszédében bejelentette: castingot indítanak az interneten a 2026-os országgyűlési képviselőjelöltjeik kiválasztásához, amiben a zöldbáró nyújt segítséget.

Korábban a Mandiner is írt róla, hogy Raskó személyében egy olyan zöldbáró állt be Magyar Péter mögé, s lett lelkes támogatója, akihez jelentős részben köthető az ország élelmiszeriparának tönkretétele.



Márki-Zay Péter: „a Covid megtizedelte a fideszeseket”

Arra is emlékezhetünk, hogy a világjárvány és egyes választói csoportok – főként a nyugdíjasok – táborába tartozó emberek halálával kalkuláló nyilatkozatok többször elhangzottak a 2022-es kampányban a baloldal miniszterelnök-jelöltjétől is.

Egyre csökkennek. Rájuk az idősebb generáció szavaz, amelyet megtizedelt a Covid

– jellemezte a Fidesz támogatóit még 2021-ben Márki-Zay Péter. Úgy vélekedett, hogy nem nőhetett 2021-ben a Fidesz-tábor, mivel a koronavírus megtizedelte az időskorú lakosságot.

A koronavírus-járványban elhunyt idősek elhalálozása visszatérő elem volt a baloldali jelölt választási kalkulációjában.

A balliberális olasz La Repubblica című lapban megjelent interjúban Márki-Zay már 2021 novemberében az elképzelt választási győzelme egyik eszközeként beszélt az idősek Covid okozta haláláról. „Orbánt egyre kevesebben támogatják. Most 48 százalékon állnak, de egyre csökkennek. Rájuk az idősebb generáció szavaz, amelyet megtizedelt a Covid” – mondta az interjúban.