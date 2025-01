Lopás miatt nyomoz az ügyészség Magyar Péter diszkóbotrányában + videó

Lopás bűncselekmény miatt nyomoz a Központi Nyomozó Főügyészség Magyar Péter diszkóbotrányában. Mindaddig míg a politikust mentelmi jog védi, nem tudják lefolytatni a büntetőeljárást – tudta meg Hír TV a hatóságtól. Mint írták, annak ellenére, hogy Magyar Péter az EP-választás előtt még a mentelmi jog eltörlésével kampányolt, most éppen emögé bújva menekül, amiről Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője beszélt.

Mentelmi joga mögé bújt

Mint arról lapunk is beszámolt, bíróság előtt felelhet diszkóbotránya miatt Magyar Péter, ha az Európai Parlament eleget tesz Polt Péter legfőbb ügyész indítványának és felfüggeszti a képviselő mentelmi jogát. A Tisza Párt elnöke júniusban az Ötkert nevű szórakozóhelyen randalírozott, majd az őt videózó egyik férfitól elvette a telefonját, később pedig a Dunába dobta a készüléket. Ez a hatóságok szerint lopásnak minősül. Magyar a mentelmi jog mögé bújva próbálja elodázni az ügy tisztázását.

Több tanúvallomás és videófelvételek alapján korábban már beszámolt a sajtó arról, hogy a politikus sajátos módon próbálta levezetni a választási kampánnyal járó feszültséget az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyen. A történtekről a jelenlévők videófelvételeket is készítettek.

Az Ötkertben azok után szabadultak el az indulatok, hogy Magyar Péter odalépett a telefonjával felvételt készítő egyik férfihoz, egyszerűen kivette a kezéből a készüléket, zsebre tette és elsétált. A sértett utánaeredt, hogy visszakérje a telefonját, de Magyar tagadta, hogy nála lenne. A szóváltás közben a tanú állítása szerint a politikus kétszer arcon ütötte.

A Magyar Nemzet korábban úgy értesült, hogy a rendőrség kihallgatott a buliban részt vevő két 19 éves tanulót is, valamint a biztonsági személyzet két tagját. A diákok megerősítették, hogy amint Magyar odalépett a videózó férfihoz, láthatóan feszült volt a hangulat köztük, majd azt is hallották, hogy a sértett többször kérte, követelte vissza a telefonját. Miután a biztonsági őrök kivezették Magyart a diszkóból, a két diák is távozott, és az utcán látták, amint a politikus – néhány fiatal társaságában – elindult a rakpart felé, nyomában a férfival, akinek elvette a telefonját.

Úgy tudjuk, a vallomásuk szerint mindketten látták, hogy Magyar egy telefont dobott a Dunába, egyikük megjegyezte, hogy a politikus óvatosan, „sunyiban” dobta a vízbe, hogy ne látszódjon.

Arról is beszámoltak, hogy Magyar és egyik társa – Radnai Márk színész, a Tisza Párt rendezvényeinek fő szervezője – többször mondta a sértett férfinak, adjon egy elérhetőséget és kártalanítani fogják. Amint arról korábban a Ripost is beszámolt, a telefont később a vízirendészet munkatársai megtalálták a Duna medrében.

A Magyar Nemzet információi szerint a helyszínt a közterületi kamerák felvételei alapján azonosították, a készülékről pedig sikerült lementeni a tárolt videófelvételeket, amelyeket a hatóságok felhasználnak a nyomozás során. Mindezek alapján állapította meg az ügyészség a bűncselekmény gyanúját, vagyis azt, hogy Magyar Péter az őt videózó férfi telefonjának elvételével és a Dunába dobásával lopást követett el.