Magyar Iszlám Közösség: a bombafenyegetések gyalázatos cselekedetek

„A Magyar Iszlám Közösség mélységesen elítéli a mai napon ismeretlen elkövető által magyar iskoláknak küldött fenyegető levelet, aminek stílusa és hangvétele azt sugallja, hogy a fenyegető muszlim vallású lenne, vagy iszlamista megfontolásból fenyegetné meg támadással a magyar iskolákat” – írta a közösség a Facebook-oldalán.

Hangsúlyozták, hogy az ilyen „gyalázatos cselekedeteknek” semmi köze az iszlám valláshoz és a muszlimokhoz, és hogy ez a tett az iszlám értékeivel teljes mértékben összeegyeztethetetlen.

Megjegyezték, hogy elítélik és tiltakoznak az ellen is, hogy ezt a tettet meglovagolva bárki is a Magyarországon élő muszlimok ellen uszítson és gyűlöletet keltsen. Hozzátették, hogy Budapesten több száz, maga is gyermeket nevelő muszlim család él, akiknek a gyermekei közül sokan szintén a bombariadóval érintett iskolákba járnak, így az eset őket is ugyanúgy érintette.

Reményeinket fejezzük ki, hogy a hatóságok minél hamarabb felderítik az elkövető kilétét, és a letartóztatása után példás büntetésben részesül. Fohászkodunk a Teremtőhöz, hogy adjon békét és biztonságot Magyarország számára

– olvasható a Magyar Iszlám Közösség Facebook-bejegyzésében.