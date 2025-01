Magyar Péter önként jelentkezett Brüsszel legújabb bábjának + videó

– A nemzeti konzultációnak köszönhetően újra a magyar emberek megerősített támogatásával vágunk neki a 2025-ös évnek. Az előttünk álló időszakban szükség is lesz minden erőre, mert egyre élesebben látszik, hogy valójában mi a tét – jelentette ki Hidvéghi Balázs.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára leszögezte:

Brüsszel el akarja venni a nemzeti szuverenitást, hogy ők dönthessenek Magyarország sorsáról, és ehhez a végrehajtó báb is megvan. Magyar Péter személyében nem véletlenül választottak maguknak egy hazug, agresszív és gátlástalan embert, hiszen aki a családját elárulta, az simán elárulja a hazáját is.

– Az elmúlt évek brüsszeli politikája folyamatosan és egyre erősebben akarja korlátozni, hogy mi magunk dönthessünk a saját ügyeinkben. Kezdődött a migrációval és az illegális bevándorlók betelepítésének követelésével. Aztán jött a magyar gyermekvédelmi törvény támadása. Folytatódott a rezsicsökkentés, a 13. havi nyugdíj és az alacsony személyi jövedelemadó kritizálásával. A legutóbbi időben pedig következett az agresszív, háborúpárti nyomulás. A legfrissebb javaslat már a gazdáknak járó pénzt is elvenné, hogy Ukrajnának még több pénz jusson – tette hozzá az államtitkár.

Hidvéghi Balázs emlékeztetett: a nemzeti kormány mindig kiállt a magyar érdekekért, és ha kellett, a nyílt konfrontációt is vállalta Brüsszellel.

A brüsszeli elit pedig jól látja, hogy Orbán Viktor és a Fidesz-kormány ezekben a kérdésekben soha nem fog engedni. Ezért akarnak egy bábkormányt Budapesten, amely majd úgy táncol, ahogy ők fütyülnek.

– Magyar Péter önként jelentkezett Brüsszel legújabb bábjának. El is mondta gyorsan, hogy kész lemondani a nemzeti szuverenitásról, és meg is szavazott mindent Brüsszelben, amit Manfred Weberék az orra alá dugtak. A háborúpárti javaslatokat, a migránspaktum mielőbbi végrehajtását és a rezsicsökkentés eltörlését. Ahogy a múltban is mindig megvédtük a magyar szuverenitást Brüsszellel és itteni embereivel szemben, úgy most a legújabb emberével szemben is meg fogjuk védeni – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.