Megdőlhetett a melegrekord, de nagy baj lehet belőle + videók

Az idei január szinte példátlan meleggel lepett meg minket. A 13 fokos hőmérséklet inkább emlékeztet egy márciusi tavaszi napra, mintsem a tél közepére – írja a Köpönyeg.hu-ra hivatkozva a Vaol. A lap a Kámoni Arborétumban készített fotókat a rügyfakadásról.

Rügyfakadás – puha barka Kámoni Arborétumban (Fotó: Vaol/Cseh Gábor)

Bár a napos, enyhe idő örömteli lehet a szabadba vágyók számára, a természet számára ez olyan komoly kihívásokat rejthet, mint például a korai rügyfakadás – írták.

2025. január 27. délutáni állapot (Fotó: Vaol/Cseh Gábor)

Pillangó repkedett Komárom-Esztergom vármegyében

Nemcsak a hóvirág nyílik, de már a különböző lepkefajták is a tavasz hírnökeként bukkannak fel Komárom-Esztergomban a Kemma beszámolója szerint. A berek.hu írt arról, hogy a napokban Farkas Ferenc nem mindennapi jelenségre lett figyelmes a Vértesben, Várgesztes közelében. A Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtár vezetője bakancsos turistaként járja a Kárpát-medencét, rendszeresen beszámol kalandjairól Facebook-oldalán. A Nagy-Széna-hegy lankáin túrázott, amikor egy élénk színű lepkét pillantott meg, amiről fotót is készített.

Lepke a Vértesben (Fotó: Farkas Ferenc berek.hu)

Oláh András, a Zöld Sziget Kör elnöke szerint a lencsevégre kapott pillangó egy atlantalepke. – Január végén pillangót látni Komárom-Esztergom vármegyében kifejezetten ritka, de nem teljesen lehetetlen. A pillangók többsége Magyarországon a hideg hónapokat nyugalmi állapotban tölti, például bábozódva, vagy rejtett helyeken telelve, azonban néhány faj időnként előfordulhat enyhébb téli napokon.

Ha az időjárás szokatlanul enyhe és a hőmérséklet tíz fok fölé emelkedik, ezek a lepkék néha előbújhatnak a telelőhelyükről

– magyarázta a szakértő, aki szerint nem a lepke az egyetlen rovar, amit felébresztett az enyhe idő. – A napokban sok katicabogarat is láttam, de érezhetően sokkal több rovar repked már körülöttünk. A bogarak alapesetben egyébként csak egy nyarat élnek meg, de az enyhe télnek köszönhetően akár át is vészelhetik azt. Azonban ha most éjszaka jönne egy hirtelen fagy, akkor azok a bogarak, amik nem bújtak menedékbe, estére elpusztulnak – tette hozzá a szakember.

A Hungaromet szerint a melegrekord is megdőlhet.

A Kisalföld cikkében arról írt, hogy akár 17 fokot is mutathatnak a hőmérők hétfőn Győr-Moson-Sopronban. Tavaszias, változóan felhős időre lehet számítani, csapadék nélkül. Erős, néhol viharos lesz a délnyugati szél, 12 és 18 fok között alakul a maximum hőmérséklet – közölték, a koponyeg.hu-t idézve. Hozzátették, folytatódik a változékony, tavaszias időjárás, a hét elején a délnyugati tájakon akár 20 Celsius-fok is lehet, majd a hét második felében kissé mérséklődik a meleg.

Megdőlhetett a melegrekord Bács-Kiskunban

A Baon azt közölte, hogy ma a HungaroMet előzetes mérései alapján – bár a hivatalos adatokra még várni kell – nem sokkal 13 óra előtt Kiskunmajsán, majd kicsivel fél 2 után Fülöpháza Hattyús-széken kereken 17,0 fokot mutatott a hőmérő, amellyel megdőlhetett a melegrekord Bács-Kiskun vármegyében. A déli órákban Baján a hőmérő higanyszála 14 fokig emelkedett, a Sugovica partja életre kelt, sétáló párok, kutyasétáltatók és gyermekek élvezték a váratlan tavaszi időt, sokan pattantak biciklire. A friss levegő és a napsütés mindenkit mosolygósabbá tett, és úgy tűnt, a város lakói élvezik a januári tavaszt.

Veszélyben a gyümölcsök, az élővilág és az emberek egészsége

A koponyeg.hu cikkében ugyanakkor arról írnak, hogy a januári tavasz komoly kihívást jelent a természet számára, már most megfigyelhetők a rügyfakadás jelei bizonyos növényeken, ami súlyos következményekkel járhat.

Nem lenne meglepő ugyanis, ha a következő hetekben erős fagyok jönnének, károsítva a rügyeket. Mindez komoly problémát jelenthet a gyümölcstermesztők és a természetes élővilág számára egyaránt.

A Beol videót is készíttetett, amelyen békéscsabaiak mondták el véleményüket a januári tavaszról. Valakit megvisel egészségileg a szokatlan idő, de volt, aki kellemesnek találta, bár azt is hozzátette, hogy később ebből még gond lehet.

Bezártak a jégpályák a Balatonnál

A sonline-on arról lehet olvasni, hogy minden helyszínen bezártak a jégpályák a Balaton déli partján. Balatonlellén szombaton és vasárnap sem lehetett korcsolyázni, a szokatlan meleg ugyanis megakadályozta a nyitást – mondta Vécsei Mihály, a balatonlellei és a balatonboglári jégpályák üzemeltetője. Hozzátette, hogy Balatonlellén legközelebb február 1-jén lesznek nyitva, ekkor hirdették meg a Napfény strandon a Gasztro Farsangot, amihez a jégpálya is csatlakozik egy jégdiszkóval. Vécsei Mihály elmondta, a balatonboglári jégpálya vasárnap még fogadta a jeges sport szerelmeseit, a hét elején azonban ez is zárva lesz a nagyközönség előtt. – Elképzelhető, hogy január 30-án, csütörtökön Balatonbogláron újra ki tudunk nyitni – mondta az üzemeltető.

Bezártak a jégpályák a Balaton déli partján a szél és a szokatlan meleg miatt (Fotó: sonline/Németh Levente)

A szokatlanul meleg hétvége és hét kezdet miatt a Balaton déli partján bezártak a jégpályák. – A 17 fok már nekünk sem barátunk – írta közösségi oldalán a Fonyódi Műjégpálya üzemeltetője. Itt vasárnap egy helyszíni hőmérővel 17 fokot mértek. Tájékoztatásuk szerint a meleg, valamint az erős hétfői szél miatt január 27-én és 28-én zárva tartanak. Siófokon a szombati jégkarnevál után vasárnap már az jelent meg a pálya-üzemeltető közösségi oldalán, hogy a korcsolyapálya ideiglenesen bezárt. Az üzemeltető Balaton-parti Kft. tájékoztatása szerint hófánkozni továbbra is van lehetőség a Nagystrandon.

ó körbenézni a városban, melengeti a lelkeket és a szíveket a látvány (Fotó: Teol/Denes Martonfai)

A Teol arról cikkezett, hogy egész Szekszárd úgy néz ki, mint egy botanikus kert. A tavaszias időben kipattantak a rügyek a fákon, és egyre több virág bontogatja a szirmait.A csodálatos időben tele lett a belváros, anyukák tologatják a babakocsikat, apróságok szaladgálnak a játszótereken, a parkokban. A padokon nyugdíjasok és iskolások üldögélnek és örülnek a téli napsütésnek. A szürke napok, a múlt heti ónos esők és a mínuszba ragadt nappalok után jót tesz ez az idő a lelkeknek, ráadásul a folytatásban sem kell aggódni lehűlés miatt – írták.