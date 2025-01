Megszólalt az I. kerület a Halászbástya elkerítésével kapcsolatban

Az elmúlt három nap visszajelzései alapján egyértelmű, hogy az embereknek alapvetően nem tetszik a Halászbástya alsó részének fizetőssé tétele. Azt a döntést hoztam meg ma reggel, és utasítottam a városüzemeltető cég vezetőjét, ami azóta meg is történt, hogy bontsák el ezeket a kordonokat és állítsák vissza az eredeti állapotot – mondta el lapunknak Böröcz László, az I. kerület polgármestere.

A politikus lapunknak kiemelte, a fizetőssé tétel terve azért merült fel az önkormányzatban, mert éves szinten 4,5 millió turista látogat el a budai Várba, ami nagyon sok problémát okoz köztisztasági, karbantartási, fejlesztési szempontból, ezért ezen gondok megoldására jóval több forrást szeretnének fordítani.

A városüzemeltető cégünk előállt egy olyan koncepcióval, hogy a Halászbástya az alsó részét is vonjuk be a fizetős övezetbe, de mielőtt ezt kialakítanánk véglegesen, harminc napra ideiglenes behatárolással egy tesztet végzünk. Az az igazság, hogy itt történt egy kis probléma is, mert nem ezeket a fekete drapériás kordonokat kellett volna kirakni, hanem halászbástya-mintás, külön elhatároló elemeket készítettek volna a terület leválasztására, azonban ezek nem érkeztek meg időben

– tette hozzá Böröcz, majd kiemelte, a jelen állapot sokak nemtetszését váltotta ki, többek között az övét is. Éppen ezért hozta meg a politikus azt a döntést, hogy a harmincnapos tesztidőszaknak a mai nappal véget vet.

Amint arról az elmúlt napokban számos lap beszámolt, január elsején egy kordon jelent meg a Halászbástya alsó részén, és tábla is hirdette, hogy mostantól 1500 forintos jegy megfizetésével lehet csak kinézni a Dunára. Az I. kerületi közgyűlés december 12-én fogadta el a terület lezárásáról szóló indítványt. A felső kilátóterasz korábban többször is fizetős volt, az árat most megemelték, és kiterjesztették a lenti szakaszra is, amit egy, a történelmi épület képét erősen rontó, fekete kordonnal kerítettek el.