„Mi egy csapat vagyunk!” – interjú a Fidelitas új elnökével

– A Fidelitas új elnökségének megválasztását követően számos helyi szervezet is tisztújítást tartott. Mi volt az új helyi vezetők kiválasztásánál a legfontosabb szempont?

– A kongresszus után a helyi csoportok és a vármegyék tisztújítása következik. Ez egy rendkívül meghatározó és mozgalmas időszak a szervezet életében. Elnökségem egyik fő célkitűzése a szervezet- és közösségépítés, ezért rendkívül fontos, hogy olyan személyek legyenek területi vezetők, akik ezt a feladatot mozgalmi lendülettel képesek és szeretnék ellátni. Csoportelnökeink az elkövetkezendő kétéves feladatra készen állnak, és közösen fogunk dolgozni azon, hogy politikai közösségünk megnyerje a 2026-os országgyűlési választást.

– Az utánpótlás terén a Fidelitas ütközött nehézségekbe?

– A Fidelitas elsődleges feladata, mint a Fidesz ifjúsági szövetségese, hogy az utánpótlást biztosítsa az anyapárt részére. Ezért helyezünk fókuszt a vezetőképzésre, és ezért feladatunk, hogy minél több fiatalt bevonjunk a mozgalom életébe. Az utánpótlásunk sikerességének a bizonyítéka, hogy a tavaly nyári önkormányzati választáson több mint száz fidelitasos önkormányzati képviselő lett az emberek bizalmából. Külön megemlíteném, hogy a Fővárosi Közgyűlés tíz önkormányzati képviselőjéből nyolc fidelitasos és közülük négy jelenleg is aktív korú! A legfrissebb büszkeségünk pedig az óbudai csoportelnökünk, Malinás Sándor, aki nemrég egyéni körzetben győzött a III. kerületben tartott időközi önkormányzati választáson.

– Apropó időközi választások: a kormánypártok jelöltjei az elmúlt hetekben több helyen is bizonyítottak. Mekkora szerepe volt a Fidelitasnak a győzelmekben?

– A nemzeti oldal közösen győzött a fent megnevezett két időközi választáson. Mi elvégeztük azt a munkát, amelyet ránk bíztak, és a közösség többi tagja is így tett. Mi egy csapat vagyunk! Együtt sírunk, együtt nevetünk! A kongresszust követő időszak amúgy is rendkívül mozgalmas volt, számos új csoportot alapítottunk az ország különböző pontjain, főként járási központokban. Miután átvettük az új elnökséggel a stafétát, elindult a felkészülés Tolna vármegyében az időközi ország­gyűlési választásra. Az időközi választásra egy tragikus esemény miatt volt szükség, mivel a Tolna 2-es választókerület országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János hirtelen elhunyt. Mi a Fidelitasban abban hiszünk, hogy egy ilyen tragédia idején van a legnagyobb szükség az összefogásra, ezért mi álltunk a munka élére.

– Miként segítette a Fidesz–KDNP kampányát a Fidelitas Tolnában, illetve Budapest III. kerületében?

– Mindkét kampány becsületbeli ügy volt számunkra, hiszen a nehéz helyzetekben az összefogás a legfontosabb, és a mi közösségünk képes erre, időről időre bizonyítva ezt. Csibi Krisztina támogatása és a győzelem elérése közös célunk volt, amelyért mindannyian egy emberként küzdöttünk. Úgy vélem, ennek az összefogásnak az egyik alappillérét mi, Fidelitas-tagok adtuk. Az ötvennapos kampányidőszak alatt közel ötszáz Fidelitas-tag vett részt a kampánymunkában, dolgozott azon, hogy amit Potápi Árpád János harminc év alatt felépített, ne vesszen el.

Az óbudai kampány pedig különösen fontos volt számunkra, hiszen a III. kerületi Fidelitas csoportelnöke, Malinás Sándor indult a korrupciós botrány miatt megüresedett önkormányzati körzetben.

Mindkét helyszínen elvégeztük a munkát, az eredmény pedig győzelem lett.

Tolna vármegye és Óbuda lako­sait így most két olyan ember képviselheti, akik közöttük élnek, ismerik a helyi közösségeket, és pontosan tudják, hogy milyen ügyek és problémák foglalkoztatják az embereket.

– A Tisza Párt nem indul az időközi választásokon, Magyar Péter szerint azok csak bohózatok.

– A kampány pillanatai mutatják meg a legjobban, hogy a nemzeti oldal egy erős, jól szervezett csapatként működik, amely szövetségben építi hazánkat. Ezzel szemben a túloldalon egy „one man show”-t láthatunk, ahol ha a megnyilvánulások mélyére nézünk, csak végtelen cinizmust, magamutogatást és egoizmust találunk. Ez az oka annak is, hogy Magyar Péter elárulta saját közösségét, családját és barátait is.

– Magyar Péter nem csak elárulta, meg-, pontosabban le is tagadta egykori közösségét. Erről mi a véleménye?

– Karácsony előtt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a tőle megszokott faragatlan és modortalan stílusban támadta meg közösségünket. Azt állította, hogy sosem volt a Fidelitas tagja. Ezzel szemben az igazság az, hogy Magyar Péter 1999. december 2-án csatlakozott a Fidelitashoz. Az eset tanulsága, hogy Magyar Péter egy hazug ember, amiről papíros bizonyítékunk is van, hiszen a nyilvántartásunkban megtaláltuk a belépési nyilatkozatát. A magyar politikában sajnos találkozunk olyan alakokkal, akik folyamatosan hazudnak. Emlékezzünk vissza Gyurcsány Ferenc elhíresült őszödi beszédére, amelyben ő maga is azt mondta: „Hazudtunk reggel, éjjel meg este!” Magyar Péter mögött ugyanazon globalista erők állnak, mint amelyek Gyurcsány mögött is ott voltak 2006-ban. Pont ezért nem szabad engedni, hogy a hatalom közelébe kerüljenek, mivel pontosan tudjuk, hogy mi következne, ha ilyen vezető irányítaná az országot: teljes kiszolgáltatottság a globalistáknak és államcsőd közeli helyzet Magyarországon.

– A baloldali közvélemény-kutatók által rendszeresen hangoztatott kormányváltó hangulat megfigyelhető a fiatalok körében?

– Ahogy járom az országot és fiatalokkal találkozom, beszélgetek, én pont az ellenkezőjét látom. A fiatalok jelentős része látja, hogy mennyi mindent köszönhet ennek a kormánynak. A korosztályomban sokan elmondják, hogy egyre visszataszítóbb számukra az az agresszív, tényleges tartalom nélküli őrjöngés, amit Magyar Péter művel a magyar politikában. Többen épp emiatt csatlakoztak hozzánk, mivel nem szeretnék, ha egy ilyen ember vezetné hazánkat.

– A Fidelitas nem csak Magyarországon aktív, az elnökség képviseltette magát Washingtonban Donald Trump elnök beiktatásán is. Milyen együttműködés van, illetve várható az amerikai konzervatív ifjúsági szervezetek és a Fidelitas között?

– Szervezetünk jó kapcsolattal rendelkezik az óceánon túl is, csak hogy egyet meg is említsek, a Republicans for National Renewal szervezettel most már évek óta közösen szervezzük meg a budapesti CPAC után azt a csúcstalálkozót, amelyen a transzatlanti térség ifjúsági vezetői vesznek részt. Azt gondolom, hogy egy történelmi pillanat az, amit január 20-án, a beiktatás napján átélhettünk. A magyar–amerikai kapcsolatok soha nem látott magaslatokba kerülhetnek, hiszen Donald Trump amerikai elnök politikája a főbb kérdésekben megegyezik Orbán Viktor politikájával. Ennek okán is úgy gondoljuk, hogy

itt a történelmi lehetőség, hogy a Fidelitas erős kapcsolatokat, szövetségeket építsen ki az Egyesült Államokban.

Mi olyan szervezetekkel vettük fel a kapcsolatot, amelyek harcos patrióták, szeretik a hazájukat és hozzánk hasonlóan nemzeti gondolkodásúak. A közös együttműködésről tárgyaltunk a Republikánus Párt ifjúsági szervezetével és egy olyan egyetemi szervezettel, akik elkötelezett támogatói a Republikánus Pártnak.

– Milyen kapcsolatban áll a Pat­rióták-frakció pártjainak ifjúsági szervezeteivel a Fidelitas? Európai színtéren milyen konkrét tervei vannak az elnökségnek az együttműködések bővítésére?

– Fontosnak tartjuk, hogy a Patrió­ták erősödésével párhuzamosan mi, fia­talok is szorosabbá tegyük kapcsolatainkat az azonos értékeket képviselő ifjúsági szervezetekkel. Európa-szerte számos olyan patrióta ifjúsági mozgalom működik, amellyel évek óta szoros együttműködést ápolunk. Célunk, hogy ezt a kapcsolatot szervezettebbé és összehangoltabbá tegyük, ezáltal tovább erősítve és elmélyítve az együttműködést.