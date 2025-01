Újabb ügyben jelentették fel az Integritás Hatóság hűtlen kezeléssel gyanúsított elnökét

Razzia az Integritás Hatóságnál

A főügyészség még csütörtökön tartott razziát több helyszínen és hűtlen kezelés miatt gyanúsítottként hallgatta ki Birót és feleségét. A gyanúsítás szerint Biró Ferenc a saját, felső kategóriás szolgálati autóján kívül bérelt egy másik, szintén felső kategóriás autót, aminek havi bérleti díja kezdetben 475 ezer forint plusz áfa volt.

A díjat a Brüsszel nyomására létrehozott, korrupcióellenes szervezetnek kikiáltott Integritás Hatóság fizette, ami csaknem 14 millió forint vagyoni hátrányt eredményezett. Az ügyészség által meg nem nevezett autó értesüléseink szerint egy Mercedes terepjáró. Birót mindezek mellett még hivatali visszaéléssel is gyanúsítják.

Villafelújítás, kerítésépítés

A Magyar Nemzet megírta azt is, hogy információink szerint több luxusautó bérléséről is szó van, ráadásul forrásaink úgy tudják, az Integritás Hatóság vezetője a szervezet pénzén a solymári ingatlana köré több száz méteres kerítést is építtetett. Emellett a telken fekvő villán átalakítások és fejlesztések is zajlottak, szintén a hatóság pénzén.

Biró Ferenc pénteken sajtótájékoztatót tartott, ahol kijelentette, esze ágában sincs lemondani. Pedig annyit elismert, hogy családtagja használta hivatali autóját, felesége még ütközött is a járművel. Azt ugyanakkor tagadta, hogy külön autót béreltetett volna házastársának. Beszélt a házáról és a kerítésről is. Az elnök a kerítés megerősítését is elismerte, tagadta viszont a ház egyéb felújításáról szóló információkat. Ekkor jegyezte meg, hogy az épület szerinte nem is villa. Nos, ez az eddig nyilvánosságra került adatok tükrében igencsak megkérdőjelezhető állítás.

Tényi a fenti információk alapján hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt is feljelentést tett. Utóbbi bűncselekmények gyanújával nyomoz a KNYF is, így a feljelentését nyilvánvalóan a már megindult nyomozás irataihoz fogják csatolni. Hasonló intézkedés várható a magánokirat-hamisítás gyanújával tett beadványával kapcsolatban is.