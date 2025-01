Vesetesó: ismeretlen férfinak adta a veséjét

Vesetesóként szerepel Tóth Nikolett telefonjában annak a férfinak a neve, akinek egy hónap híján egy évvel ezelőtt adta oda egyik veséjét – számolt be a Kisalföld. A vesedonor férjének az ismerősén csak a szervátültetés segíthetett, ugyanis olyan súlyos volt az állapota, hogy heti háromszor négy órát töltött dialízissel. Ez a kezelés abból áll, hogy olyan salakanyagokat és folyadékot távolítanak el a szervezetből, amelyeket a vese önállóan nem képes.

Nem habozott sokáig, nem vezérelte érdek

Nikolett 2023. október végén döntött úgy, hogy segít, 2024 februárjában pedig már a segítségre szoruló férfival a műtőasztalon feküdtek. – Kiderült, hogy mindkettőnknek nulla pozitív a vércsoportja, ennél csak az lehetne jobb, ha ikrek volnánk. Erős a hitem. A nagymamámtól kaptam és örökké hálás vagyok érte. Azt éreztem, hogy nekem segítenem kell. Ha eldöntök valamit, akkor megállíthatatlan vagyok! – fogalmazott.

A nagy műtét előtt alapos kivizsgáláson estek át, mivel arról meg kell győződni, hogy mind a ketten alkalmasak-e a beavatkozásra.

A folyamat nemcsak az egészségi állapotra terjedt ki, hanem azt is vizsgálták, van-e a háttérben olyan szándék, amelyet anyagi érdek vezérel, ami azért fontos, hogy elkerüljék a szervek áruba bocsátását.

A műtét után szeretett volna a transzplantált férfival egy szobában lábadozni, amit nem tudtak megoldani a budapesti Semmelweis-kórházban a műtét előtt. – Amikor azonban véget ért az operációnk, mégis együtt lehettünk – árulta el Nikolett.

Visszanyert egészség

A nővérek kiürítettek számukra egy használaton kívüli szobát. Nemcsak ez a gesztus, a szobaszám is fontos üzenet volt Nikolett számára. – Egészen véletlenül a 333-as szoba lett a miénk. Nem vagyok spirituális típus, inkább a megérzéseim fontosak számomra. A 333-as számot egyfajta angyali számként értelmezik, és az az üzenete, hogy nem vagyunk egyedül, támogatást, szeretetet kapunk. Ezzel a legnagyobb mértékben egyet tudtam érteni akkor és most is.

Elképesztő érzés látni, hogy a vesém révén Lacinak elindul a kiválasztása, és megindul a katétercsőben a vizelet úgy, hogy az a korábbi években magától soha nem ment. Visszakapta az egészségét teljes mértékben

– mesélte Nikolett, aki szintén tökéletes egészségnek örvend, sportol, dolgozik, gyerekeket nevel.

Örökké tart

Nikolett és Laci a donáció óta nagyon különleges kapcsolatban áll egymással. – Ez szavakkal elmondhatatlan. Barátok, szerelmek jönnek-mennek az ember életében, de ez valahogy más. Az, hogy valaki az én segítségem, az én szervem által kapott új életet, örökre szól. Szoros a kapcsolatunk, összejárunk, gyakran keressük egymást a vesetesómmal és ez örökké így lesz – jelentette ki.