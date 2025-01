Weber parancsára vasárnap is nagy hazugsággal készül Magyar Péter, most épp a Covid kapcsán

Orbán Viktor egy kisfilmmel készül a koronavírus-járvány elleni sikeres védekezés évfordulójára a YouTube-on, Magyar Péter azonban nem bírta ki, hogy ő meg elmondja: minden szörnyű volt. Az egészben a legviccesebb, hogy ebben az a Kulja András lesz a segítségére, aki most a Tisza Párt EP-képviselője, de még másfél éve is azzal a Müller Cecíliával fotózkodott a lájkokért, aki a koronavírus-járvány elleni védekezést is irányította – hívja fel a figyelmet Deák Dániel Facebook-csatornáján. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint

ilyen az, amikor Brüsszelből Manfred Weberék kiadják a parancsot: neki kell menni Orbánnak!

Teljes amnézia

Magyar Péter néhány éve a világjárvány idején még elégedetten vette fel havonta a milliókat az állami cégekben betöltött pozíciói után

és a Magyar Nemzetnek arról értekezett, hogy soha ilyen jó még nem volt Magyarországon fiatalnak lenni.

Kulja András sem volt mindig elégedetlen a kormány és szaktárca járványügyi intézkedéseivel, sőt kitüntették az „Év Covid Orvosa” díjjal is.

Most, hogy már 3,5 millió embert beoltottak, egyre több embernél érzem azt, hogy megnőtt a bizalom, és hogy szeretnék megkapni az oltást, mert tudják, hogy csak így úszhatják meg a betegséget, és csak így térhetnek vissza a régi életükhöz

– nyilatkozta a jelenleg politikai amnéziában leledző Kulja az oltáskampány derekán az M1-en.

Kulja András mostani Tisza Párt-beli ténykedése, és kiállása azért is visszatetsző, mert az oltási turnusban elővizsgáló volt, akinek az volt a feladat, hogy elbírálja a vakcina beadására érkező kollégái olthatóságát.

– Jó esetben három-öt évig is kitarthat a koronavírus ellen adott oltás után az immunitás – hangoztatta akkoriban, anélkül, hogy kritikát megfogalmazott volna. – Meg kell vizsgálni, hogy a beoltottak hány százaléka marad védett egy év múlva is. Ha a többség immunrendszere emlékezni fog az oltásra, akkor ők már nem fertőznek tovább, így azok sem kaphatják el, akikben már elfelejtődött – nyilatkozta az Indexnek az orvos, aki akkor már hónapok óta dolgozott az egyik nagy fővárosi kórház Covid-részlegén.

Itt már teljes az összhang a Tisza Párt és az óbaloldal között

Amikor ténylegesen emberéletek ezrei forogtak veszélyben, 2020 első felében a baloldal folyamatosan álhíreket terjesztett a koronavírus-járvány elleni védekezésről. Ezek mindegyikéről rövidesen kiderült, hogy minden valóságalapot nélkülöztek.

Ez egyik eset az MSZP videóhamisítási botránya volt: egy magát mentősnek kiadó nővel mondatták el azt a hazugságot, hogy tíz, kórházból hazaküldött betegből kilenc meghalt.

Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának elnöke a magát mentőtisztnek kiadó Németh Athinával beszélgetett a magyar egészségügy helyzetéről. Miután a teljes baloldali propagandahálózat átvette a hírt, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közleményben jelezte, hogy a nőt egyetlen megkérdezett mentős sem ismeri, és nem szerepel sem a szervezet, sem a magyar egészségügyi szakdolgozók nyilvántartásában. Az a magánszolgáltató is azt nyilatkozta, hogy nem ismeri, akivel később a szocialisták kapcsolatba hozták.

A DK-s néhai Vágó István valamivel korábban, 2020. március 11-én azt írta közösségi oldalára:

A magyar kormány két dolgon spórol egyszerre: kevesebb vírusteszt, kevesebb nyugdíjas.

Természetesen ez az állítás minden alapot nélkülözött.

Ezzel szemben a Magyarországon elvégzett koronavírustesztek száma egymillió főre vetítve 2020. június 9-én meghaladta Franciaországét, a baloldali sajtó által folyamatosan pozitív példaként emlegetett Dél-Koreáét, Görögországét és többek között Horvátországét is.

Március 13-án

a Demokratikus Koalíció egy lejárató videót készített Orbán magára hagyja a magyarokat címmel.

Ebben többek között azt állították, hogy nincsenek lélegeztetőgépek. Ahogy az közismert, elég lélegeztetőgép volt és van azóta is az országban.

Március 17-én

Gyurcsány Ferenc volt belügyminisztere, Lamperth Mónika a közösségi oldalán arról elmélkedett, hogy nem kizárható, hogy „a kormány ki akarja irtani az időseket”.

Ezzel szemben a kormány pont az idősek érdekében hozott meg rengeteg szigorú döntést, így például az üzletekbe akkoriban külön vásárlási idősávban mehettek. Tehát a volt XV. kerületi jegyző ezen állításáról is kiderült, hogy nem igaz.

Április 1-jén

Arató Gergely, gyurcsányista parlamenti képviselő mondta azt: „Orbán Viktor diktatúratörvénnyel szüntetné meg az önkormányzatok döntési jogát.”

Ez sem volt igaz, amit az is bizonyított, hogy a DK vezette VII. kerületben Niedermüller Péter önhatalmúan döntött a jogerősen elítélt Czeglédy Csaba több tízmilliós megbízási szerződéséről. A szintén DK vezette XI. kerületben pedig egy médiacéget alapítottak a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet mögé bújva.

Április 4-én Schauta Marcell, a Momentum nagykanizsai elnöke a helyi újságnak azt mondta: „és ha már lélegeztetőgépre kerülne, az már egyben a halálos ítéletet is jelenti számára”. Ez sem igaz, nagyon sok embert ezek az eszközök mentettek meg.

Cseh Katalin, a Momentum akkor még EP-képviselője április 17-én azt mondta: „A Fidesz nem szavazta meg az Európai Parlamentben a koronavírus elleni fellépést”. Ezzel szemben a valóság, hogy a Fidesz EU-képviselői minden koronavírus elleni fellépést támogattak a világjárvány alatt az uniós testületben.