Amerikai pénzek is segítik a Partizán működését

A globalista baloldal magyarországi sajtóorgánumai bőségesen részesültek külföldi, elsősorban tengerentúli pénzekből, így bizonyosan a USAID, vagyis az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége által befolyásszerzésre költött dollárokból is. Az Egyesült Államok új elnöki adminisztrációja által feltárt politikai korrupciós botrányban kiderült: a USAID világszerte 6200 újságírót és 707 médiumot pénzelt.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI/MTVA/MTVA – Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap

Gyorsan nőttek a bevételek

Az egyik tengerentúlról is dotált markáns hazai médium a Partizán nevű csatorna, amelynek fő arca a szélsőbaloldali aktivista, Gulyás Márton. De lássuk a részleteket!

A Partizán mögött álló alapítvány a 2020-as évre vonatkozó pénzügyi beszámolója szerint még mindössze 5,4 millió forintból gazdálkodott. A 2022-es parlamenti választást megelőző évben a Partizán Rendszerkritikus Tartalom-előállításért Alapítvány már 272 millió 706 ezres összbevételt tüntetett fel, csaknem 80 milliós adózott eredménnyel.

A 2022-es évben az összes bevétel már meghaladta a 471 millió forintot, 2023-ban pedig már több mint 911 milliós összeg szerepelt pénzügyi beszámolójukban. A 2023-as bevételeik legnagyobb része külföldi támogatásokból származott, ez közel 573 millió forintot tett ki, a nem magánszemélyektől kapott támogatás több mint 105 millió forint volt, magánszemélyektől pedig közel 32 millió forintot kaptak. Mindezeken túl a 2023-as évben mintegy 192 millió forinthoz jutottak az 1 százalékos adófelajánlásokból.

Piaci alapon nem lehet finanszírozni, kellenek a nagy donorok

Gulyás Márton, a Partizán alapítója 2023 márciusában a pénzügyeikről úgy fogalmazott egyik adásukban: „Valóban a Partizán működésének kb. felét adják össze a Patreon előfizetési díjak, mikroadományok, kisadományok, merchandising-bevételek, és így tovább, és a másik felét pedig alapvetően a nagy adományok, donorok, adott esetben nemzetközi pályázatokból szerzett finanszírozási források.” Gulyás hangsúlyozta, hogy „ez egy drága műfaj, mert közéleti videót csinálni olyan, hogy arra nem jön se hirdető, se szponzor”.

Azt is hozzátette, hogy nagyon fontosak az 1 százalékos adófelajánlások, el tudja azt is képzelni, hogy ez a „Partizánnak egy nagyon jelentős bevételi forrása legyen”. Egy másik kérdésre válaszolva hozzátette: szerinte nem lehet piaci alapon finanszírozni, amit csinálnak. „Ha csak ez az este piaci alapon lenne finanszírozva, akkor nem lenne zenekar, nem lenne élő közönség. Lenne két kamera és mögöttünk a szponzor” – részletezte Gulyás Márton. A műsor egy pontján az egyik kérdező viccből felvetette, hogy Sorostól is kaptak-e, mire Gulyás úgy reagált: „tőle így konkrétan nem”, de mint mondta, kaptak olyan pénzeket is, amelyek Soroshoz köthetők. Mint fogalmazott: „tehát végső soron ott van a sornak a végén Soros György is, ezt kár eltagadni”.

Nemzetközi támogatások és pályázatok

A Partizán 2022-ben 98 ezer dolláros támogatást kapott a National Endowment for Democracy (NED) nevű amerikai kormányzati szervezettől. Ezt a pénzt az országjáró útjuk megszervezésére fordítottak. Ismert, hogy a NED-et nyílt források nemes egyszerűséggel csak úgy említik, mint a CIA hivatalossá tett megjelenését külföldön. A szervezet éves előirányzatot kap az Egyesült Államok költségvetéséből, a NED a USAID költségvetésének részét képezi.

Egy másik ismert NGO a German Marshall Fund (GMF), amelynek meghívásos pályázatán a Partizán 2021-ben 15 ezer dolláros támogatást nyert el. A GMF egy washingtoni székhelyű nemzetközi szervezet, amely azt az üzenetet kívánja a demokrácia, az emberi jogok és a nemzetközi együttműködés támogatásával propagálni, hogy Amerika és Európa „együtt erősebb”. Ennek érdekében támogatnak civil és egyéb kezdeményezéseket.

A Mandiner egyik 2021-es cikke szerint a szervezet donorlistája igen hosszú, a 2020-as pénzügyi évben egymillió dollár feletti összeget biztosított számára a német, a svéd és a norvég külügyminisztérium, továbbá a Robert Bosch Alapítvány. A Soros György nevével fémjelezett Open Society Foundations és az Európai Bizottság a 250 ezer és 499 ezer dollár közötti éves hozzájárulást adományozó szervezetek között lelhető fel. A Mandiner szerint ily módon közvetetten és áttételesen, de e szervezetek is pénzelik immár a saját bevallása szerint eddig civil adományokból működő, komoly stábbal dolgozó Partizán működését.

Szintén 2021-ben 200 ezer eurós támogatást nyújtott a Partizánnak a The Foundation for Democracy and Pluralism nevű szervezet. Erről a pályázatról a sajtó megkeresésére Gulyás Márton azt válaszolta, hogy az alapítványt korábban nem ismerték. „Összesen három körből állt a pályázat: első körben megkerestek bennünket és tájékozódtak a szervezet működéséről. Második körben volt egy online személyes beszélgetés is, ahova már konkrét fejlesztési terveket és prezentációt kellett vinnünk. Harmadik körben büdzsétervet is le kellett adni” – részletezte. A Gulyás általa a sajtónak küldött honlap szerint az adott évben (2021-ben) alapított, civil kezdeményezések támogatását célzó alapítvány egyik vezetője Daniel Sachs, aki a Soros-féle Open Society Foundations nemzetközi tanácsadói testületében is helyet foglal.

Utóbbi két pályázat kapcsán a Partizán Facebook-oldala az alábbiakat írta 2021 decemberében: „Ezek a támogatások rendkívüli segítséget jelentenek abban, hogy a tartalmaink előállításához szükséges műszaki feltételeket javítani, a műsorrend színvonalát fenntartani képesek legyünk. Különösen fontos, hogy ezeknek a díjazásoknak is köszönhetően az előfizetőink által összeadott, havonta több mint 15 millió forintból így nem kényszerülünk technikai/műszaki eszközöket, létesítményfelújítást finanszírozni, vagyis azt továbbra is az alapműködésünkre költhetjük.”

Amerikai ösztöndíj Gulyás Mártonnak

A Partizán fő arca, Gulyás Márton 2023-ban egy amerikai kormány által finanszírozott ösztöndíjban részesült, amelynek célja az újságírói és vezetői képességek fejlesztése, valamint az Egyesült Államok mélyebb megismerése.

Gulyás minderről így számolt be Facebook-oldalán 2023 márciusában: „Hamarosan felszállok egy New Yorkba tartó gépre, hogy megkezdjem a többhetes kinttartózkodásomat az Egyesült Államokban. Ösztöndíjjal leszek kint, amelyet az USA kormányától kaptam – a program, amibe elhívtak, 80 éve fut nagy sikerrel és számos magyar résztvevője is volt az elmúlt években. A program célja kettős: egyszerre kívánja eltérő perspektívákból megismerhetővé tenni az országot, illetve erősíteni az újságírószakmai/vezetői képességeit az ösztöndíjasoknak. Ennek keretében több államba is ellátogatunk, rengeteg találkozónk lesz társadalmi, szakmai, politikai szervezetekkel, valamint ismerkedési lehetőség a többi ösztöndíjassal, akiket a világ minden tájáról válogattak be és hívtak meg. Fantasztikus lehetőség, amit igyekezni fogok maximálisan kiélvezni!”

Borítókép: Gulyás Márton (Forrás: YouTube – képernyőkép)