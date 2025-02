Ámokfutó autóst üldöztek a rendőrök + videó

Több rendőrautó indult a nyomába annak az autósnak, aki ámokfutóként kezdett száguldozni Szombathelyen február 7-én reggel, miután igazoltatni akarták a rendőrök a Szőlős utcában. Azért intették le a sofőrt, mert messziről látták, hogy nem kapcsolatba be a biztonsági övét.

A Vaol.hu egyik olvasója arról számolt be a lapnak, hogy az ámokfutó másokat balesetveszélyes helyzetbe sodort, amikor több helyen is áthajtott a piroson, és több záróvonalat is átlépett menekülés közben.

A többi sofőrnek le kellett húzódnia, félre kellett állnia, de volt olyan is, aki csak vészfékezéssel tudta elkerülni az ütközést.

Kilométereken keresztül, sok szabályt megszegve, több közlekedő testi épségét is veszélyeztetve száguldozott az üldözői elől, végül sikerült elmenekülnie. Nem sokáig örülhetett, hiszen gyorsan azonosították és elfogták a férfit, akiről kiderült, hogy jogosítványa sincs, mivel korábban eltiltották a járművezetéstől.

Az autósüldözésről készült rendőrségi felvételt ide kattintva tudja megnézni!

A Szombathelyi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya az autóst őrizetbe vette és kezdeményezte a letartóztatását. Közúti veszélyeztetés és járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége miatt indult ellene eljárás. A 20 éves férfi a február 19-i kihallgatásán beismerő vallomást tett.