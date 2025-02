Egyedülálló kincset talált a Dunában egy magyar mágneshorgász

Egy különleges lelet gazdagítja a Budapest Történeti Múzeum gyűjteményét: egy XVI–XVII. századi hegyestőrt állítottak ki, amelyet egy mágneshorgász fogott ki a Dunából.

A hobbisport szerelmese a közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt, amely szerint a több száz éves fegyver restaurálás után mostantól a nagyközönség számára is megtekinthető.

Egyedülálló lelet került elő a Dunából

A mágneshorgászat során talált tárgyak többsége modern kori fémhulladék vagy elveszett használati tárgy, ám időről időre történelmi jelentőségű leletek is előkerülnek. Ez történt most is,

egy évszázadokon át a folyó mélyén rejtőző, kiváló állapotban fennmaradt hegyestőr került elő, amelyet szakértők a XVI–XVII. századra datáltak.

Hegyestőr pengéje. Forrás: Facebook

A megtaláló közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a felfedezés esélye

körülbelül olyan, mint a lottóötös – vagy még kisebb.

A vasból készült fegyver ennyi idő után valódi csodának számít, hiszen a víz és a rozsdásodás könnyen megsemmisíthette volna az évszázadok során.

Restaurálás után kiállították

A megtaláló külön köszönetet mondott a restaurátoroknak, akik gondos munkával megőrizték és helyreállították a tőrt, amely mostantól a Budapest Történeti Múzeumban látható.

A lelet újabb darabbal egészíti ki Budapest történelmi örökségét, és a remények szerint sok látogatót fog vonzani.

Akik élőben is szeretnék megtekinteni ezt a különleges felfedezést, azok mostantól a múzeumban megtehetik.