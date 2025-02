Egyre többen fogyasztanak cannabisitalt Amerikában

Az alkoholfogyasztás tíz százalékponttal csökkent az amerikai fiatal felnőttek között az elmúlt két évtizedben, mivel az egészségükre nézve kockázatosnak látják azt, de a marihuána legalizálása is lehet a váltás oka – számolt be a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, az USA államainak közel felében engedélyezték a kábítószert szabadidős használatra, az amerikaiak közel 80 százaléka pedig olyan megyében él, ahol legalább egy cannabisambulancia működik, és emellett a fiatalabb fogyasztóknak értékesített italokba is tesznek a drogból. Ha az egész életen át tartó fűhasználatot nézzük, minden második felnőtt ugyanabban a korcsoportban már legalább egyszer kipróbálta a marihuánát.

Noha az alkohol továbbra is a leggyakrabban használt kábítószer az Egyesült Államokban, a napi cannabisfogyasztás valójában meghaladja a napi ivást, amiben a marihuánát tartalmazó új termékek valószínűleg fontos szerepet játszanak.

Félrevezethet a címke

Az utóbbi időben nőtt az alkoholmentes italok értékesítése, amelyek között egyre népszerűbbek a cannabist tartalmazó italok, mert az emberek szeretnének olyan élményt kapni, amitől kikapcsolódhatnak és jól érezhetik magukat. Az alacsony, 0,3 százalék alatti THC-tartalmú cannabisfajták kendernek, míg a 0,3 százalék felettiek cannabisnak minősülnek, azonban a különböző cannabis alapú termékekben a kannabinoidok típusa és mennyisége nagymértékben változik, és az italokon lévő címkék nem feltétlenül tartalmazzák a pontos mennyiséget. Ezenfelül az italokban lehet koffein, alkohol vagy egyéb anyag is.

Az italokban található kannabinoidokat speciálisan úgy alakították ki, hogy folyadékban oldódjanak, ebben térnek el az ehető termékektől. Így könnyebben és gyorsabban szívódnak fel a test lágyszöveteibe.

Már akár 15-20 percen belül érezhető a cannabisos italok hatása, ami sokkal gyorsabb, mint amikor egy cannabis tartalmú gumicukrot vagy brownie-t esznek, mert utóbbiaknak legalább 30-90 perc kell a hatásuk kifejtéséhez.

Veszélyes hatások

Az emberek kevésbé ismerik a cannabis és különösen a cannabisitalok hatásait, amit csak tetőznek a különféle italok különböző mennyiségei, keverékei és egyéb összetevői. Ha valaki elfogyaszt egy cannabisitalt, és nem várva elég ideig annak hatására, elfogyaszt még egyet-kettőt, akkor nagyon gyorsan megduplázhatja vagy megháromszorozhatja a THC-adagját. Valaki kis és néha nagy mennyiségű THC után is jól érzi magát, mások viszont még a kis mennyiségeket is elviselhetetlennek tartják.

Nyugtalanok lesznek vagy szorongani kezdenek, megemelkedhet a szívverésük és a vérnyomásuk. Ezeken kívül hányinger és hányás is előfordulhat, sőt néhány ember paranoiás lesz a marihuánát tartalmazó italoktól.

Ilyenkor az alapvetően kellemes élményből gyorsan át lehet lépni egy nagyon nem kellemes élménybe – tudatta a DKI.